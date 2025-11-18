Зима вже близько: Карпати засипало снігом (фото, відео)

Сніг / © Pixabay

Реклама

У вівторок, 18 листопада, українські Карпати засипало снігом. Зокрема, засніжило у Татарові, Яремче, Долині та Яблуниці, а також Буковелі.

У Мережі зʼявилися відповідні фото та відео.

Користувачі жартують, що настав час діставати лижі. Дійсно, пейзажі на Івано-Франківщині — аж ніяк не осінні. Оприлюднені фото та відео замилували Мережу.

Реклама

Дата публікації 09:33, 18.11.25 Карпати засипало снігом

Раніше йшлося про те, що у Карпатах різко погіршилися погодні умови. Так, станом на 09:20 29 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський — хмарно, видимість не перевищує 30 метрів.

вітер південно-західний, швидкість — 15–17 м/с

температура повітря — мінус 3 градуси.

На вершині утворилися перемети свіжого снігу заввишки до 80 сантиметрів.