Зима вже близько: Карпати засипало снігом (фото, відео)
Вночі 18 листопада в Карпатах випав сніг.
У вівторок, 18 листопада, українські Карпати засипало снігом. Зокрема, засніжило у Татарові, Яремче, Долині та Яблуниці, а також Буковелі.
У Мережі зʼявилися відповідні фото та відео.
Користувачі жартують, що настав час діставати лижі. Дійсно, пейзажі на Івано-Франківщині — аж ніяк не осінні. Оприлюднені фото та відео замилували Мережу.
Раніше йшлося про те, що у Карпатах різко погіршилися погодні умови. Так, станом на 09:20 29 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський — хмарно, видимість не перевищує 30 метрів.
вітер південно-західний, швидкість — 15–17 м/с
температура повітря — мінус 3 градуси.
На вершині утворилися перемети свіжого снігу заввишки до 80 сантиметрів.