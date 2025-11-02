Зимова допомога 2025: хто зможе отримати тисячу гривень і на що її можна витратити

1000 гривень

Всі українці, які звернуться за допомогою у грудні, зможуть отримати 1000 гривень у рамках урядової програми зимової допомоги.

Про це повідомив Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

На відміну від минулого року, перелік дозволених витрат значно розширено. Тепер виплати можна буде використати не лише на продукти харчування, а й на оплату проїзду, придбання ліків та інші важливі потреби.

Раніше уряд анонсував ініціативу для малозабезпечених сімей, передбачаючи виплату 6,5 тисяч гривень, зокрема для тих, хто проживає на прифронтових територіях. Нова програма “Зимова допомога” доповнює ці ініціативи та допомагає більшій кількості українців у складний зимовий період.