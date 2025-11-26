"Зимова підтримка"-2025: до якої дати треба подати заявку для отримання коштів

Володимир Зеленський / © Associated Press

В Україні стартували виплати програми «Зимова підтримка» за заявками, поданими від 15 листопада.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Вже почалися виплати за програмою „зимової підтримки“ — і тим, хто оформив заявку в „Дії“, також через „Укрпошту“. Вже почались виплати, зокрема, і в прифронтових регіонах, у прикордонних регіонах із Росією. Тільки в таких громадах є вже понад 133 тисячі заявок через „Укрпошту“, загалом через мережу „Укрпошти“ — майже 550 тисяч заявок. Кількість у „Дії“ — майже 11 мільйонів заявок. Важливо оформити заявку саме в цьому році, до Різдва», — зазначив президент.

Нагадаємо, в Україні стартувала програма «Зимова підтримка». Від 15 листопада почався прийом заявок на одноразову виплату 1000 гривень. Оформити допомогу можна для себе і для дитини.

Використати кошти можна буде на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів харчування українського виробництва, крім підакцизних, книжок, а також на благодійні внески чи поштові послуги.

Подати заявку можна до 24 грудня 2025 року. Гроші нарахують на картку Національний кешбек для виплати, їх можна витратити до 30 червня 2026 року.

Кабмін очікує, що програмою «Зимова підтримка» взимку 2025-2026 років скористаються від 10 до 14 мільйонів українців.

Раніше президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну підготувати комплексну програму «зимової підтримки», яка почне діяти у грудні. Зокрема, він анонсував запуск програми транспортної підтримки «УЗ-3000», за якою українці зможуть безкоштовно подорожувати залізницею в межах країни на відстань до трьох тисяч кілометрів.