Тисяча Зеленського: як отримати гроші та де можна їх витратити

В Україні триває виплата допомоги в межах програми «Зимова підтримка». Ця програма, що передбачає одноразову грошову допомогу у розмірі 1 000 гривень для усіх українців, в тому числі й дітей, стартувала 15 листопада.

Однак ключовою зміною цього року є оновлений та розширений перелік напрямків, на які дозволено витрачати цю допомогу.

«Зимова підтримка» 2025: як подати заявку та отримати гроші

Від 15 листопада в Україні стартувала державна програма допомоги, яка передбачає одноразову виплату українцям (віком від 18 років) у розмірі однієї тисячі гривень, котрі офіційно проживають у країні. Гроші, окрім дорослих, можуть отримати і діти — допомогу на них можуть оформити батьки.

Отримати виплату можна отримати кількома способами:

за допомогою застосунку «Дія»;

через послуги «Укрпошти».

Українці можуть подати заявку на отримання допомоги в розмірі тисячі грн через портал «Дія». Прийом цих заявок триватиме до 24 грудня 2025 року включно. Кошти, відповідно до процедури, будуть перераховані на спеціалізовану банківську картку — «Національний кешбек».

Якщо ви подавали заявку на виплату через «Дію», то кошти прийдуть на картку «Національний кешбек»

Для пенсіонерів та отримувачів соціальної допомоги від 18 листопада 2025 року сума 1 000 гривень буде автоматично зарахована на ті самі рахунки, куди зазвичай надходять їхні пенсійні або соціальні виплати.

Громадяни, пенсія яких надходить на банківський рахунок і які не користуються «Дією», можуть подати письмову заявку у відділенні «Укрпошти» до 24 грудня 2025 року.

На що можна витратити «зимову тисячу»

Отримані тисячу гривень допомоги від держави можна використати на щоденні потреби або важливі покупки. Варто зауважити, що зняття готівки неможливе.

Існує чіткий перелік, куди дозволено спрямовувати кошти:

комунальні послуги — оплата електроенергії, газу, води чи теплопостачання;

ліки та медичні препарати — в аптеках і медичних магазинах;

донати на підтримку Збройних Сил України та благодійність . Варто зауважити, що перерахувати кошти можна тільки перевіреним фондам;

книги та друкована продукція;

товари українського виробництва (зокрема, придбані у відділеннях «Укрпошти»);

поштові послуги — відправлення, перекази, інші сервіси «Укрпошти», включно з оплатою комуналки.

Варто зазначити, що у 2024 році «зимову тисячу» можна було також витрачати на поповнення мобільного рахунку та купівлю квитків на поїзди, проте цьогоріч зробити не можна.

Як і минулого року, процес оплати проходитиме відповідно до так званих MCC-кодів. Це означає, що можливість розрахуватися «Зимовою підтримкою» залежить від того, чи має конкретний магазин або постачальник послуг код, який відповідає переліку, офіційно дозволеному урядом.

Розрахунок «зимовою тисячею» відбувається за MCC-кодами, які дозволені постановою Кабміну. Якщо код магазину входить до переліку, платіж успішно відбудеться.

Дозволені MCC-коди:

4900 — комунальні послуги;

5411 — продуктові магазини та супермаркети;

5499 — інші продовольчі точки (спеціалізовані магазини, ринки, автомати);

5912 — аптеки;

5942, 5994 — книжки та друковані видання;

8398 — благодійні організації;

9402 — поштові послуги.

Чи можна витратити «тисячу Зеленського» на продукти

Від 11 грудня кошти 1 000 грн допомоги у межах програми «Зимова підтримка» можна витрачати на продовольчі товари українського виробництва, крім підакцизних (алкоголь, тютюн), розрахувавшись карткою «Національний кешбек», повідомляє Мінсоцполітики.

Купити продукти за «зимову тисячу» можна у таких магазинах:

«Fozzy»;

«Сільпо»;

«Фора»;

«THRASH! ТРАШ!»;

«Близенько».

Наразі можливість доступна в понад 1 160 магазинах по всій Україні, і з часом перелік точок буде розширюватися, однак вона не поширюється на онлайн-замовлення.

До якого часу можна «використати тисячу Зеленського»

Для тих, хто оформив «зимову тисячу» через «Дію», гроші потрібно використати до 30 червня 2026 року, після чого невитрачені суми автоматично повертаються державі.​

Водночас отримувачі пенсій і соціальних виплат через «Укрпошту», для яких виплату було сформовано автоматично, та ті, хто самостійно оформлював заявку у відділеннях, зможуть витратити тисячу до кінця лютого 2026 року (термін однаковий для обох категорій), зазначають у Мінсоцполітики.

Раніше передбачалося, що кошти можна буде витратити лише протягом грудня 2025 року та січня 2026 року відповідно.

«Станом на 10 грудня подано понад 16 млн заявок, із яких більшість — майже 13 млн — онлайн. Ще 1,2 млн людей оформили допомогу самостійно через «Укрпошту». «Зимова підтримка» вже профінансована для понад 11,9 млн українців — серед них і виплати на дітей. Нагадуємо, що на кожну дитину потрібно оформлювати окрему заявку», — повідомили у відомстві.

