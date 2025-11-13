Зимова підтримка: хто отримає тисячу від Зеленського та куди можна витратити гроші

Тисяча гривень

Від 15 листопада в Україні запрацює урядова програма «Зимова підтримка 2025», в рамках якої кожен українець зможе отримати 1000 гривень.

Ініціатива спрямована на допомогу українським родинам у подоланні фінансових труднощів протягом холодного періоду.

Хто саме зможе отримати гроші, як правильно подати заявку та на які розширені напрямки можна витратити ці кошти — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Хто може отримати «тисячу Зеленського»

У рамках урядової програми зимової допомоги, отримати тисячу гривень зможуть отримати усі українці, які офіційно проживають в Україні, включно з дітьми (батьки зможуть оформити виплати на дітей).

Варто зауважити, що скористатися програмою «Зимова підтримка» не зможуть такі українці, які:

лишилися на тимчасово окупованих територіях;

отримали прихисток за кордоном.

В уряді повідомили, що минулого року цю допомогу отримали понад 14 мільйонів українців.

Взимку 2025 року українці зможуть отримати тисячу гривень від держави / © Фото з відкритих джерел

Натомість цього року очікується, що програмою скористаються 11 мільйонів людей.

«Очікуємо, що програмою скористаються 11 млн людей цього року і закликаємо батьків, опікунів або законних представників подавати заяви на отримання допомоги для дітей вже з 15 листопада у Дії або у відділеннях Укрпошти», — зазначили в Мінсоцполітики.

На що можна витратити «зимову тисячу»

Реалізація проєкту «Зимова підтримка 2025» дозволяє використовувати «тисячу Зеленського» на два цільові напрямки: благодійну допомогу, пов’язану з підтримкою Сил Оборони та відновленням України, або ж на оплату українських товарів і послуг.

Цьогоріч Кабмін значно розширив напрямки використання «зимової тисячі», у порівнянні з тими, які були попередньої зими. Зокрема, тисячу гривень можна буде витратити на:

оплату комунальних послуг (електрична енергія, газ, опалення, водопостачання чи водовідведення);

послуги зв’язку;

медичні послуги;

одяг та взуття;

покупку продуктів харчування у бакалійних магазинах, супермаркетах;

книги та іншу друковану продукцію;

організацію благодійної та соціальної служби;

оплату поштових послуг;

благодійність;

покупку військових облігацій.

«Зимова підтримка»: як подати заявку та отримати кошти

Подати заявку на отримання виплат у межах програми «Зимова підтримка» можна буде від 15 листопада до 15 грудня.

Заявку на отримання допомоги можна подати протягом зими, тобто з грудня 2025 року по лютий 2026-го.

«Уже з цієї суботи 15 листопада до 24 грудня 2025 року кожен українець зможе подати заявку у Дії на 1000 грн. Оформити допомогу можна і для себе, і для дитини», — повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у Telegram 13 листопада.

Також вона зазначила, що кошти можна отримати, подавши заявку в один із двох способів:

у застосунку «Дія» — після опрацювання заявки кошти надійдуть на картку «Національний кешбек».

у відділенні Укрпошти — виплата прийде на спеціальний рахунок.

Для подання заявки на отримання допомоги через «Дію» вам потрібно:

мати реєстраційний номер облікової картки платника податків;

встановити мобільний додаток «Дія» та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію з підтвердженням перебування на території України;

обрати у додатку «Дія» послугу «Зимова підтримка» та подати заявку на отримання допомоги;

у разі відсутності спеціального рахунка для зарахування кешбеку відкрити такий рахунок.

Для тих, хто не користується цифровим додатком «Дія», існує альтернативний спосіб — необхідно звернутися до банків-партнерів (ПриватБанк, Monobank, Кредит Дніпро та в Альфа-банк). Вони допоможуть оформити цільову картку «Національний кешбек» для отримання виплати.

Варто зауважити, що діти також зможуть отримати тисячу гривень, проте заявку повинні оформити батьки.

Скористатися коштами можна до 30 червня 2026 року.

Звідки візьмуть гроші на «Зимову підтримку»

Уряд Юлії Свириденко планує здійснити одноразову виплату «зимової підтримки» у розмірі 1000 грн кожному українцю. Проте як свідчать документи Кабміну, для фінансування цієї виплати уряд вирішив перерозподілити кошти, зменшивши видатки на програми соціального захисту дітей та підтримку малозабезпечених сімей, передає Економічна правда.

Як зазначають у виданні, ця «тисяча Зеленського» буде виплачена в межах програми «Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини».

«Так, уряд пропонує зменшити видатки за програмою «Соціальний захист дітей та сім’ї» на 3,042 млрд грн, а також за програмою «Підтримка малозабезпечених сімей» на 1,483 млрд грн. Відповідно, видатки на програму «Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини» (в межах якої й буде виплачуватися «тисяча Зеленського») збільшать на 4,526 млрд грн», — зазначають журналісти.

Водночас медіа зауважує, що для того, аби мати змогу здійснювати виплату «зимової підтримки» всім охочим в межах програми підтримки осіб, що потрапили у складні життєві обставини, уряд також пропонує змінити порядок використання коштів за цією бюджетною програмою.

«Зимова єПідтримка»: що відомо

Минулого року від 1 грудня в Україні стартувала програма «Зимова єПідтримка», яка передбачала виплату 1000 грн кожному громадянину. Можливість отримати допомогу від держави впродовж трьох зимових місяців, протягом яких тривала програма, скористалися 14,4 млн громадян.

Найчастіше українці витрачали гроші на оплату комунальних послуг та телекомунікації, зокрема, мобільний зв’язок.

Цього року президент Володимир Зеленський доручив Кабміну розробити та запустити комплексну програму підтримки населення взимку.

Окрім того, Зеленський анонсував старт програми «УЗ-3000», яка передбачає безкоштовний проїзд на відстань до 3000 км для всіх громадян.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.