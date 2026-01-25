Зимове затишшя: ДПСУ фіксує спад спроб незаконного перетину кордону

ДПСУ про небезпеку незаконного перетину кордону взимку / © ДПСУ

Кількість спроб незаконного перетину кордону військовозобов’язними чоловіками взимку значно зменшилася.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Демченко визнав, що, хоча і кількість спроб поменшало, прикордонники продовжують фіксувати порушення щодня, а ситуація, як і раніше, потребує підвищеного контролю.

Найбільшу кількість спроб незаконного перетину кордону традиційно фіксують на кордоні з Румунією. Ухилянтів не зупиняють навіть вкрай небезпечні маршрути через гори, де є небезпека загинути від переохолодження.

«Ми регулярно фіксуємо випадки обморожень і серйозного переохолодження. Це ще раз доводить, що такі спроби можуть закінчитися трагічно», — наголосив Демченко.

На другому місці — ділянка кордону з Молдовою, яку називають менш «екстремальною».

Раніше журналісти з’ясували, чому українські чоловіки дедалі частіше обирають кордон з Білоруссю для втечі та які ризики це несе.