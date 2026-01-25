- Дата публікації
Зимове затишшя: ДПСУ фіксує спад спроб незаконного перетину кордону
У ДПСУ повідомили про значне зниження кількості спроб незаконного перетину кордону цієї зими через сильні морози і снігопади.
Кількість спроб незаконного перетину кордону військовозобов’язними чоловіками взимку значно зменшилася.
Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
Демченко визнав, що, хоча і кількість спроб поменшало, прикордонники продовжують фіксувати порушення щодня, а ситуація, як і раніше, потребує підвищеного контролю.
Найбільшу кількість спроб незаконного перетину кордону традиційно фіксують на кордоні з Румунією. Ухилянтів не зупиняють навіть вкрай небезпечні маршрути через гори, де є небезпека загинути від переохолодження.
«Ми регулярно фіксуємо випадки обморожень і серйозного переохолодження. Це ще раз доводить, що такі спроби можуть закінчитися трагічно», — наголосив Демченко.
На другому місці — ділянка кордону з Молдовою, яку називають менш «екстремальною».
Раніше журналісти з’ясували, чому українські чоловіки дедалі частіше обирають кордон з Білоруссю для втечі та які ризики це несе.