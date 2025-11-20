- Дата публікації
Зимові канікули у школах: коли розпочнуться і скільки триватимуть в різних містах України
Рішення щодо навчального процесу та канікул ухвалюють педагогічні ради.
Хоч в Україні кожна школа самостійно затверджує структуру навчального року й визначає дати канікул, але традиційно зимові розпочинаються у грудні і тривають до січні.
Скільки будуть тривати зимові канікули в Україні та які дати будуть у різних регіонах, повідомив портал education.ua.
Зауважимо, заклади освіти мають автономію в організації освітнього процесу, а тому рішення щодо навчального процесу та канікул ухвалюють педагогічні ради. Втім, структура навчального року може коригуватися залежно від безпекової ситуації у містах та в окремих школах.
Київ
У столиці зимові канікули триватимуть від 25 грудня до 11 січня. Окрім того, для учнів перших класів ще можуть призначати додаткові зимові канікули — від 16 до 21 лютого.
Львів
У більшості навчальних закладів міста канікули розпочнуться 24 грудня, а закінчаться 11 січня. Втім, у деяких школах вони будуть коротші - до 6 січня.
Дніпро
Учні міста відпочиватимуть від 27 грудня до 11 січня. Однак в окремих школах графік канікул інший 25 грудня — 7 січня.
Одеса
Одеські учні були без осінніх канікул, а тому взимку вони відпочиватимуть довше. Учні навчатимуться без перерви до 19 грудня. Попередньо, зимові канікули продовжать щонайменше до 12 січня.
Харків
У Харкові зимові канікули будуть тривати від 27 грудня до 11 січня.
Чернігів
У чернігівських школах зимові канікули триватимуть два тижні - від 27 грудня — 11 січня.
Хмельницький
Зимові канікули у школах Хмельницького триватимуть від 27 грудня до 11 січня. Деякі школи можуть відпочивати до 18 січня.
Черкаси
У школах Черкас канікули розпочнуться 27 грудня і триватимуть до 11 січня.
Суми
Міські школи організують канікули з 27 грудня до 11 січня.
Чернівці
Заплановано, що взимку місцеві школярі будуть відпочивати від 24 грудня до 6 січня.
Полтава
У Полтаві канікули у школах триватимуть від 29 грудня до 9 січня.
Миколаїв
Миколаївські школярі підуть на канікули 29 грудня, а знову сядуть за парти 11 січня.
Рівне
У Рівному канікули триватимуть трохи більше двох тижнів днів: від 20 грудня до 4 січня.
Ужгород
Ужгородські школярі будуть відпочивати від 20 грудня до 4 січня 2026 року. Однак, деякі навчальні заклади можуть піти на канікули на два тижні від 27 грудня.
Луцьк
У Луцьку зимові канікули будуть тривати від 25 грудня до 7 січня.
Вінниця
Канікули взимку у Вінниці триватимуть від 27 грудня до 11 січня, але в деяких школах відпочинок подовжено до 18 січня.
Івано-Франківськ
У школах Івано-Франківська зимові канікули заплановані від 22 грудня до 11 січня.
