Зимові канікули у школах: коли розпочнуться і скільки триватимуть в різних містах України

Школа. / © Associated Press

Хоч в Україні кожна школа самостійно затверджує структуру навчального року й визначає дати канікул, але традиційно зимові розпочинаються у грудні і тривають до січні.

Скільки будуть тривати зимові канікули в Україні та які дати будуть у різних регіонах, повідомив портал education.ua.

Зауважимо, заклади освіти мають автономію в організації освітнього процесу, а тому рішення щодо навчального процесу та канікул ухвалюють педагогічні ради. Втім, структура навчального року може коригуватися залежно від безпекової ситуації у містах та в окремих школах.

Київ

У столиці зимові канікули триватимуть від 25 грудня до 11 січня. Окрім того, для учнів перших класів ще можуть призначати додаткові зимові канікули — від 16 до 21 лютого.

Львів

У більшості навчальних закладів міста канікули розпочнуться 24 грудня, а закінчаться 11 січня. Втім, у деяких школах вони будуть коротші - до 6 січня.

Дніпро

Учні міста відпочиватимуть від 27 грудня до 11 січня. Однак в окремих школах графік канікул інший 25 грудня — 7 січня.

Одеса

Одеські учні були без осінніх канікул, а тому взимку вони відпочиватимуть довше. Учні навчатимуться без перерви до 19 грудня. Попередньо, зимові канікули продовжать щонайменше до 12 січня.

Харків

У Харкові зимові канікули будуть тривати від 27 грудня до 11 січня.

Чернігів

У чернігівських школах зимові канікули триватимуть два тижні - від 27 грудня — 11 січня.

Хмельницький

Зимові канікули у школах Хмельницького триватимуть від 27 грудня до 11 січня. Деякі школи можуть відпочивати до 18 січня.

Черкаси

У школах Черкас канікули розпочнуться 27 грудня і триватимуть до 11 січня.

Суми

Міські школи організують канікули з 27 грудня до 11 січня.

Чернівці

Заплановано, що взимку місцеві школярі будуть відпочивати від 24 грудня до 6 січня.

Полтава

У Полтаві канікули у школах триватимуть від 29 грудня до 9 січня.

Миколаїв

Миколаївські школярі підуть на канікули 29 грудня, а знову сядуть за парти 11 січня.

Рівне

У Рівному канікули триватимуть трохи більше двох тижнів днів: від 20 грудня до 4 січня.

Ужгород

Ужгородські школярі будуть відпочивати від 20 грудня до 4 січня 2026 року. Однак, деякі навчальні заклади можуть піти на канікули на два тижні від 27 грудня.

Луцьк

У Луцьку зимові канікули будуть тривати від 25 грудня до 7 січня.

Вінниця

Канікули взимку у Вінниці триватимуть від 27 грудня до 11 січня, але в деяких школах відпочинок подовжено до 18 січня.

Івано-Франківськ

У школах Івано-Франківська зимові канікули заплановані від 22 грудня до 11 січня.

Нагадаємо, переможець Global Teacher Prize Ukraine 2021 Артур Пройдаков закликав переглянути шкільну програму. За його словами, частина творів у шкільній програмі є надто складною для сприйняття дітьми 12–14 років. Йдеться, зокрема, про “Маленького принца” Антуана де Сент-Екзюпері, “Дон Кіхота” Сервантеса та “Ромео і Джульєтту” Шекспіра.