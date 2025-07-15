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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Житель Івано-Франківська замовив убивство колишньої за $2000: деталі справи

Спочатку замовник хотів жорстоко побити дружину, але пізніше змінив умови на умисне вбивство.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Затримання чоловіка в Івано-Франківську, який замовив убивство дружини

Затримання чоловіка в Івано-Франківську, який замовив убивство дружини / © Івано-Франківська обласна прокуратура

Житель Івано-Франківська замовив убивство своєї дружини, з якою перебував у процесі розлучення. Правоохоронці затримали замовника разом зі спільником і тепер справу передано до суду.

Про це повідомила Івано-Франківська обласна прокуратура.

Як з’ясувало слідство, у січні 2025 року житель Івано-Франківська вирішив замовити сильне побиття власної дружини, з якою перебував у процесі розлучення. Задля цього чоловік залучив знайомого і разом вони підшукали виконавця: ним став судимий за скоєні раніше насильницькі злочини.

Пізніше замовники змінили свої умови та наказали виконавцю саме вбити жінку. За це пообіцяли грошову винагороду у 2000 дол.

Однак, правоохоронці запобігли скоєнню злочину і затримали зловмисників. Фігуранти перебувають під вартою.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо двох чоловіків за фактом замаху на умисне вбивство, вчиненого на замовлення та за попередньою змовою групою осіб, а також незаконного придбання та зберігання вибухівки.

До слова, у червні Волинь сколихнув моторошний злочин: 35-річного чоловіка підозрюють у вбивстві ексдружини та тещі на очах двох малолітніх дітей.

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