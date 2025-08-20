ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
281
Час на прочитання
2 хв

Житель Полтавщини попросив дружину "менше пити" і поплатився за це

Сварка через алкоголь завершилася для чоловіка штрафом та судовим збором у Полтавській області.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Алкоголізм

Алкоголізм / © Credits

У Глобинському районі Полтавської області чоловіка визнали винним у вчиненні домашнього насильства та оштрафували за сварку з колишньою дружиною.

Про це пише Кременчуцька Газета.

Інцидент стався вночі 27 червня у селі Жуки. Місцевий охоронець під час конфлікту робив колишній дружині зауваження через зловживання алкоголем та «принижував її образливими словами». За словами потерпілої, це спричинило психологічний тиск і пригніченість.

У суді чоловік визнав свою провину та погодився, щоб справу розглянули без його присутності. Жінка на засідання не з’явилася.

Суд, розглянувши матеріали справи, визнав чоловіка винним за статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йому призначили штраф у розмірі 340 гривень, а також зобов’язали сплатити судовий збір — 605 гривень 60 копійок.

Нагадаємо, у Рівному поліцейські затримали 27-річного уродженця Івано-Франківщини, якого підозрюють у жорстокому побитті чоловіка, що призвело до його смерті.

Трагедія сталася 18 серпня на вулиці Данила Галицького. Близько п’ятої ранку до правоохоронців звернулася 42-річна жителька міста, яка розповіла, що у квартирі сусіда знайшла тіло 57-річного знайомого. На виклик виїхали слідчо-оперативна група та працівники карного розшуку.

За попередніми даними, напередодні ввечері у помешканні 60-річного рівнянина зібралася компанія з шести осіб. Під час застілля між 27-річним гостем і 57-річним чоловіком виник конфлікт, що переріс у бійку. Молодший почав завдавати численних ударів руками та ногами по голові й тілу опонента. Від отриманих травм потерпілий помер ще до прибуття медиків.

Після нападу зловмисник утік, залишивши закривавлене взуття біля під’їзду. Втім, довго переховуватися йому не вдалося — менш ніж за годину оперативники розшукали його неподалік одного з автовокзалів міста.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie