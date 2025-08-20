Житель Полтавщини попросив дружину "менше пити" і поплатився за це

Алкоголізм / © Credits

У Глобинському районі Полтавської області чоловіка визнали винним у вчиненні домашнього насильства та оштрафували за сварку з колишньою дружиною.

Інцидент стався вночі 27 червня у селі Жуки. Місцевий охоронець під час конфлікту робив колишній дружині зауваження через зловживання алкоголем та «принижував її образливими словами». За словами потерпілої, це спричинило психологічний тиск і пригніченість.

У суді чоловік визнав свою провину та погодився, щоб справу розглянули без його присутності. Жінка на засідання не з’явилася.

Суд, розглянувши матеріали справи, визнав чоловіка винним за статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йому призначили штраф у розмірі 340 гривень, а також зобов’язали сплатити судовий збір — 605 гривень 60 копійок.

Нагадаємо, у Рівному поліцейські затримали 27-річного уродженця Івано-Франківщини, якого підозрюють у жорстокому побитті чоловіка, що призвело до його смерті.

Трагедія сталася 18 серпня на вулиці Данила Галицького. Близько п’ятої ранку до правоохоронців звернулася 42-річна жителька міста, яка розповіла, що у квартирі сусіда знайшла тіло 57-річного знайомого. На виклик виїхали слідчо-оперативна група та працівники карного розшуку.

За попередніми даними, напередодні ввечері у помешканні 60-річного рівнянина зібралася компанія з шести осіб. Під час застілля між 27-річним гостем і 57-річним чоловіком виник конфлікт, що переріс у бійку. Молодший почав завдавати численних ударів руками та ногами по голові й тілу опонента. Від отриманих травм потерпілий помер ще до прибуття медиків.

Після нападу зловмисник утік, залишивши закривавлене взуття біля під’їзду. Втім, довго переховуватися йому не вдалося — менш ніж за годину оперативники розшукали його неподалік одного з автовокзалів міста.