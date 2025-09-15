Житель Сумщини замовив убивство екскоханої: чим це закінчилося (фото)

Поліція запобігла замовному вбивству у Сумській області / © Національна поліція України

У Сумській області чоловік замовив кілеру убивство своєї колишньої співмешканки. За ліквідацію екскоханої замовник обіцяв 10 тис. дол.

Про це повідомила Національна поліція України.

Чоловік планував убити колишню цивільну дружину через помсту. Замовник хотів, щоб кілер зарізав жінку ножем у кафе під час інсценованого конфлікту. Однак виконавець наполіг на застосуванні вогнепальної зброї.

«Кілер» отримав від замовника розклад дня та маршрути пересування потенційної жертви, надав фігуранту план реалізації злочину та отримав аванс у 15 тис. грн.

Задля порятунку жінки поліцейські влаштували спецоперацію, інсценувавши її вбивство. «Кілер» надіслав замовнику фото нібито вбитої екскоханої, після чого сторони домовилися про остаточний розрахунок.

Фото нібито «вбитої» колишньої цивільної дружини / © Національна поліція України

Правоохоронці затримали організатора замаху на вбивство під час передавання «кілеру» другої частини оплати у 10 тис. дол.

Фігуранту оголошено про підозру. Йому загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше житель Івано-Франківська замовив убивство дружини під час розлучення. Спочатку чоловік зі спільником планували лише побити жінку, але згодом вирішили її вбити. Запобігти злочину вдалося правоохоронцям, які затримали обох фігурантів.