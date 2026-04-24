Житель Сумщини запросив до себе жити малолітню та систематично її ґвалтував

Чоловіка затримано / © Associated Press

Реклама

На Сумщині поліція затримала чоловіка за сексуальні злочини проти малолітньої дитини. Тепер йому загрожує довічне позбавлення волі.

Про це повідомили у поліції.

Слідчі викрили та затримали 43-річного чоловіка, який тривалий час співмешкав із 13-річною дівчинкою та вчиняв щодо неї дії сексуального характеру.

Реклама

«Поліцейські встановили, що з дитиною підозрюваний познайомився у соцмережах. Попри те, що дівчина одразу повідомила свій вік, чоловік продовжив з нею спілкування та згодом запросив її переїхати до нього на Сумщину. Під час співмешкання чоловік систематично ґвалтував її», — йдеться у повідомленнію

Мати дівчинки, яка зловживала алкоголем, усвідомила зникнення малолітньої доньки лише через декілька днів та звернулась до правоохоронців. Після цього дівчина на деякий час все ж повернулася додому, втім, згодом знов поїхала жити до підозрюваного. Більш того, мати дівчини також приїжджала до цього чоловіка, де вони мешкали втрьох упродовж двох днів.

Також слідство з’ясувало, що чоловік робив фото порнографічного характеру малолітньої і зберігав їх для особистого перегляду. Таким чином чоловікові повідомлено про нову підозру.

Наразі дівчину вилучили з родини, вона перебуває у відповідному реабілітаційному центрі. Вирішується питання щодо позбавлення батьківських прав її матері.

Реклама

