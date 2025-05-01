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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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191
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1 хв

Житель Закарпаття купив новий телефон і розіслав усім знайомим порно: що було далі

Житель Закарпаття купив новий мобільний телефон та розіслав 52 людям порно-відео.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Телефон

На Закарпатті засудили чоловіка / © unsplash.com

У Закарпатській області до 1 року іспитового терміну засудили чоловіка, який від січня до лютого 2025 року скидав на “месенджери” порнографічні відео. Загалом пікантні кадри він надіслав 52 людям.

Про це йдеться у вироку Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області.

За даними суду чоловік від 9 січня до 6 лютого 2025 року регулярно надсилав у месенджерах порнографічні кадри. Загалом пікантні відео він надіслав 52 особам.

На суді житель Закарпаття провину визнав. Він пояснив, що купив телефон iPhone XR. Тоді він без причин надіслав на усі номери, які збереглися у гаджеті, порнографічні відео.

“Раніше не розумів наслідки своїх дій, оскільки не вважав це кримінальним правопорушенням. Наразі розкаюється я у вчиненому, тому просив врахувати це при призначенні покарання”, - йдеться у матеріалах суду.

Суд визнав чоловіка винним за частиною 2 статті 301, частиною 3 статті 301 КК України. Його засудили до 1 року іспитового терміну.

Нагадаємо, у Полтаві хлопець розіслав друзям секс-відео з коханою.

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