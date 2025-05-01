Житель Закарпаття купив новий телефон і розіслав усім знайомим порно: що було далі

На Закарпатті засудили чоловіка / © unsplash.com

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У Закарпатській області до 1 року іспитового терміну засудили чоловіка, який від січня до лютого 2025 року скидав на “месенджери” порнографічні відео. Загалом пікантні кадри він надіслав 52 людям.

Про це йдеться у вироку Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області.

За даними суду чоловік від 9 січня до 6 лютого 2025 року регулярно надсилав у месенджерах порнографічні кадри. Загалом пікантні відео він надіслав 52 особам.

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На суді житель Закарпаття провину визнав. Він пояснив, що купив телефон iPhone XR. Тоді він без причин надіслав на усі номери, які збереглися у гаджеті, порнографічні відео.

“Раніше не розумів наслідки своїх дій, оскільки не вважав це кримінальним правопорушенням. Наразі розкаюється я у вчиненому, тому просив врахувати це при призначенні покарання”, - йдеться у матеріалах суду.

Суд визнав чоловіка винним за частиною 2 статті 301, частиною 3 статті 301 КК України. Його засудили до 1 року іспитового терміну.

Нагадаємо, у Полтаві хлопець розіслав друзям секс-відео з коханою.