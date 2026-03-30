Жителі 7 областей України опинилися в темряві: де сталися знеструмлення

Відключення світла / © Getty Images

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Через російські удари по енергетиці України без електропостачання 30 березня залишилися жителі у семи областях. Наразі тривають відновлювальні роботи, а громадян закликають переглянути графік використання електроприладів.

Про це повідомило «Укренерго».

Унаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури станом на ранок без електропостачання залишаються споживачі в Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Хмельницькій, Харківській, Чернігівській та Сумській областях.

Реклама

Там, де дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого обладнання.

Фахівці також радять переносити активне використання електроенергії на період найбільшої ефективності сонячних електростанцій — від 11:00 до 16:00.

«Натомість у вечірні години — з 18:00 до 22:00 — є потреба в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, обмежте у цей час користування потужними електроприладами», — закликали в «Укренерго».

Крім того, в компанії наголошують, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною. Громадянам рекомендують стежити за оновленнями на офіційних сайтах та сторінках у соцмережах своїх операторів систем розподілу (обленерго).

Реклама

До слова, вранці 30 березня у Центральному районі Херсона тимчасово зникло світло. Фахівці вже з’ясовують причини аварії, щоб оперативно відновити електропостачання.

Зауважимо, раніше нардеп Сергій Нагорняк попередив, що навесні відключення світла в Україні будуть нетривалими за умови відсутності нових обстрілів, проте влітку через спеку обмеження неминуче стануть довшими та жорсткішими. Він пояснив, що теплова та гідроенергетика через критичні пошкодження не здатні покривати пікові навантаження.