Жителі Дніпра перекрили дорогу через відключення світла: у ДТЕК відреагували

Мешканці ж/м Тополя в Дніпрі перекрили дорогу через тривалі відключення світла / © "Суспільне Дніпро"

У Дніпрі мешканці житлового масиву Тополя перекрили рух транспорту по вулиці Панікахи. Люди вийшли на дорогу через тривалу відсутність і постійні аварійні відключення світла.

Про це йдеться у повідомленні «Суспільне Дніпро».

За словами місцевих жителів, світло зникає на тривалий час, а після коротких вмикань електропостачання знову переривається. Це унеможливлює нормальне життя в квартирах, особливо в умовах холодної погоди.

Реакція ДТЕК

У компанії ДТЕК Дніпровські електромережі прокоментували ситуацію та пояснили, що проблеми з електропостачанням на ж/м Тополя-1, Тополя-2 та Тополя-3 виникли через критичне перевантаження мереж і аварію на обладнанні.

Як зазначили енергетики, після масованих атак на енергосистему області в регіоні діють екстрені обмеження електроенергії. Коли світло з’являється, мешканці одночасно вмикають потужні електроприлади — обігрівачі, бойлери, електроплити — що призводить до миттєвого перевантаження мереж і нових аварій.

На одній із підстанцій, яка живить район Тополі, перегоріло критично важливе обладнання. Наразі тривають ремонтні роботи, які потребують часу.

У ДТЕК наголошують, що аварійні бригади працюють цілодобово без перерв, однак через масштабні пошкодження по області таких випадків щодня — тисячі.

«Усі звернення перебувають у роботі. Відновлення електропостачання триватиме, поки всі ушкодження не будуть усунені. Перекриття доріг не прискорює ремонти, а лише ускладнює роботу аварійних бригад», — повідомили в компанії.

Енергетики також закликали мешканців не перешкоджати роботі фахівців і вмикати потужні електроприлади по черзі, а не одночасно.

У ДТЕК запевняють, що роблять усе можливе, аби забезпечити стабільне електропостачання, попри наслідки російських атак на енергетичну інфраструктур.

