- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 456
- Час на прочитання
- 2 хв
Жителі Дніпра перекрили дорогу через відключення світла: у ДТЕК відреагували
У Дніпрі жителі житломасиву Тополя перекрили вулицю Панікахи через постійні аварійні відключення електроенергії. У ДТЕК пояснили причини та розповіли, коли відновлять світло.
У Дніпрі мешканці житлового масиву Тополя перекрили рух транспорту по вулиці Панікахи. Люди вийшли на дорогу через тривалу відсутність і постійні аварійні відключення світла.
Про це йдеться у повідомленні «Суспільне Дніпро».
За словами місцевих жителів, світло зникає на тривалий час, а після коротких вмикань електропостачання знову переривається. Це унеможливлює нормальне життя в квартирах, особливо в умовах холодної погоди.
Реакція ДТЕК
У компанії ДТЕК Дніпровські електромережі прокоментували ситуацію та пояснили, що проблеми з електропостачанням на ж/м Тополя-1, Тополя-2 та Тополя-3 виникли через критичне перевантаження мереж і аварію на обладнанні.
Як зазначили енергетики, після масованих атак на енергосистему області в регіоні діють екстрені обмеження електроенергії. Коли світло з’являється, мешканці одночасно вмикають потужні електроприлади — обігрівачі, бойлери, електроплити — що призводить до миттєвого перевантаження мереж і нових аварій.
На одній із підстанцій, яка живить район Тополі, перегоріло критично важливе обладнання. Наразі тривають ремонтні роботи, які потребують часу.
У ДТЕК наголошують, що аварійні бригади працюють цілодобово без перерв, однак через масштабні пошкодження по області таких випадків щодня — тисячі.
«Усі звернення перебувають у роботі. Відновлення електропостачання триватиме, поки всі ушкодження не будуть усунені. Перекриття доріг не прискорює ремонти, а лише ускладнює роботу аварійних бригад», — повідомили в компанії.
Енергетики також закликали мешканців не перешкоджати роботі фахівців і вмикати потужні електроприлади по черзі, а не одночасно.
У ДТЕК запевняють, що роблять усе можливе, аби забезпечити стабільне електропостачання, попри наслідки російських атак на енергетичну інфраструктур.
Нагадаємо, у Києві, попри колосальний дефіцит електрики, повертаються до тимчасових графіків.
Зокрема, у понеділок, 9 лютого, в усіх регіонах України знову діятимуть графіки відключень світла.
Тим часом в “Укренерго” пояснили, чому не діють графіки у багатьох регіонах України.