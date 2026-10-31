Жителі окупованих Олешок прибувають до Білорусі: що відомо про евакуацію

Прибуття жителів Олешок до Білорусі / © скриншот з відео

Реклама

Російське Міністерство оборони стверджує, що жителів тимчасово окупованих Олешок Херсонської області, які висловили бажання повернутися на підконтрольну Україні територію, відправили до Білорусі.

Про це повідомляє російське державне агентство ТАСС із посиланням на Міноборони РФ.

Реклама

За твердженням російської сторони, жителі Олешок вилетіли з аеропорту Анапи до білоруського Гомеля.

Реклама

У Білорусі заявили про прибуття евакуйованих українців

Тим часом білоруські державні медіа повідомили, що 31 жовтня до Гомеля нібито прибули перші евакуйовані жителі Олешок. За їхніми даними, літак приземлився близько 08:00.

За повідомленнями білоруської сторони, в аеропорту для прибулих заздалегідь облаштували наметове містечко. Там нібито чергували медики, рятувальники та волонтери Червоного Хреста.

Згодом державне агенство Білорусі БЕЛТА повідомило, що у Гомелі приземлилися вже три літаки з евакуйованими українцями.

За повідомленнями білоруських медіа, в аеропорту Гомеля евакуйовані жителі Олешок очікуватимуть на відправлення до пункту пропуску «Нова Гута», звідки зможуть потрапити на підконтрольну Україні територію.

Реклама

Арахамія повідомив про прибуття останнього літака

Згодом голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що в білоруському Гомелі приземлився останній, четвертий літак з евакуйованими жителями Олешок.

За його словами, вже за кілька годин усі українці, яких евакуювали з тимчасово окупованого міста, разом з українською делегацією мають прибути на підконтрольну Україні територію.

Що відомо про евакуацію жителів Олешок

Нагадаємо, Україна та РФ погодили локальне припинення вогню в тимчасово окупованих Олешках для евакуації населення та доставлення гуманітарної допомоги.

29 жовтня українська делегація на чолі з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем вирушила в напрямку окупованого міста.

Реклама

Згодом Лубінець повідомив, що для евакуації мешканців залучили значну кількість автобусів. Люди могли обрати виїзд як на підконтрольну Україні територію, так і до Росії. Окремий транспорт підготували для перевезення домашніх тварин.

Водночас журналіст Денис Казанський із посиланням на російського «воєнкора» повідомив, що кількість жителів Олешок, які захотіли виїхати на підконтрольну Україні територію, вчетверо перевищила кількість охочих вирушити до РФ.

За його даними, для евакуації в українському напрямку передбачили 17 автобусів, тоді як у російському — лише чотири.

Раніше повідомлялося, що українська делегація разом з евакуйованими жителями Олешок вирушила до Анапи. Звідти людей планували літаками доправити до Білорусі, а потім автобусами перевезти на підконтрольну Україні територію.

Новини партнерів

Новини партнерів