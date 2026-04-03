Енергетики

Реклама

Сьогодні, 3 квітня, унаслідок російських обстрілів у шести областях України відсутнє світло.

Про це повідомили в Міненерго.

Внаслідок бойових дій та обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Реклама

«Сьогодні від 06:00 до 22:00 у всіх регіонах України застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Від 07:00 до 11:00 — графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів», — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, ДТЕК та обленерго анонсували графіки погодинних відключень світла на п’ятницю, 3 квітня, для столиці та всіх регіонів України. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.