ТСН у соціальних мережах

Жителі шести областей сидять у темряві — де немає світла 3 квітня

Наразі енергетики роблять все можливе та працюють у посиленому режимі.

Анастасія Павленко
Енергетики

Енергетики / © Associated Press

Сьогодні, 3 квітня, унаслідок російських обстрілів у шести областях України відсутнє світло.

Про це повідомили в Міненерго.

Внаслідок бойових дій та обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

«Сьогодні від 06:00 до 22:00 у всіх регіонах України застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Від 07:00 до 11:00 — графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів», — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, ДТЕК та обленерго анонсували графіки погодинних відключень світла на п’ятницю, 3 квітня, для столиці та всіх регіонів України. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

