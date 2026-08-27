Жителів Херсона закликали виїжджати: що прогнозує влада

Херсон / © ТСН

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Російські війська вночі знову завдали удару керованими авіабомбами по Херсонській теплоелектроцентралі. Цього разу об’єкт зазнав серйозних руйнувань, тому розраховувати на його роботу у звичному режимі під час опалювального сезону вже не доводиться.

Про це заявив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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За словами Прокудіна, росіяни вже не вперше атакують Херсонську ТЕЦ, однак наслідки останнього удару є особливо важкими.

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«Розраховувати на роботу ТЕЦ чи інших об’єктів критичної інфраструктури у звичному режимі цієї зими ми вже не можемо», — наголосив очільник ОВА.

Він зазначив, що безпекова ситуація в Херсоні залишається надзвичайно складною. Російські війська регулярно атакують критичну інфраструктуру області.

Росія посилила удари по Херсонщині

Прокудін повідомив, що від 1 липня російські військові скинули на Херсонщину 170 керованих авіабомб. За його словами, менш ніж за два місяці їх застосували більше, ніж за все перше півріччя 2026 року.

Ба більше, за останні два місяці російська армія запустила по області понад 1700 ударних безпілотників.

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Прокудін також звернув увагу на використання нових типів дронів.

«Ворог почав активніше застосовувати реактивні „Шахеди“ та „Гербери“ для ударів по об’єктах критичної інфраструктури Херсонщини», — сказав Прокудін.

За його словами, наразі в Україні немає достатніх засобів для знищення таких безпілотників, як і керованих авіабомб.

Він також повідомив про різке зростання атак малими FPV-дронами. Лише за останній тиждень їхня кількість сягнула 6,5 тис.

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Херсонців закликають готуватися до тривалих перебоїв

На тлі руйнування енергетичної та теплової інфраструктури жителям Херсона варто готуватися до можливих тривалих перебоїв.

«Херсон може залишатися без світла і тепла не на години чи дні, а тривалий час. І до цього потрібно готуватися вже зараз», — попередив Прокудін.

Водночас обласна та міська влада разом із комунальними службами, енергетиками й урядом працюють над альтернативними варіантами тепло- та енергопостачання міста.

Прокудін закликав жителів евакуюватися

Голова ОВА окремо звернувся до жителів Херсона, насамперед до родин із дітьми та літніх людей, із закликом розглянути можливість виїзду до безпечніших регіонів.

«Якщо ви маєте можливості, родичів чи друзів у більш безпечних регіонах — виїжджайте», — закликав Прокудін.

Він додав, що влада готова допомогти тим, хто вирішить евакуюватися самостійно. Йдеться про транспорт, розселення, евакуацію та соціальну підтримку.

«Робимо все можливе, щоб забезпечити Херсон усім необхідним. Але найважливіше зараз — зберегти життя людей», — підсумував Прокудін.

Вже повідомлялося, що армія РФ вдарила авіабомбою по ТЕЦ в Херсоні. Ця станція є ключовим джерелом опалення міста.

Нагадаємо, нардеп Юрій Камельчук раніше заявив, що взимку Україна може зіткнутися з дефіцитом електроенергії на рівні 25%. Це може означати відключення світла щонайменше на п’ять годин на добу.

Тим часом у Києві взимку відключення електроенергії можуть тривати до шести годин поспіль у вечірні пікові години.

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