Жителів окупованих Олешок планують вивозити через Крим або Росію: що відомо про евакуацію — FT

Евакуація / © Associated Press

Реклама

Жителів тимчасово окупованих Росією Олешок на Херсонщині, які погодяться на евакуацію, спочатку можуть доправити до окупованого Криму або РФ. Лише після цього вони зможуть повернутися на підконтрольну Україні територію.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів.

Реклама

Евакуація з Олешок: що відомо про маршрут

За даними Financial Times, жителів Олешок, які погодяться виїхати в межах гуманітарної операції, спочатку доправлятимуть на території під російським контролем — до тимчасово окупованого Криму або Росії. Після цього вони зможуть повернутися на підконтрольну Україні територію.

Реклама

Конкретного механізму подальшого повернення людей в оприлюднених подробицях домовленості наразі не уточнюють.

Як пише FT, евакуаційні автобуси мають вирушити вранці 29 жовтня. Людям, які вирішать залишитися в Олешках, планують доставити гуманітарну допомогу.

Припинення вогню в Олешках — останні новини

27 жовтня в районі тимчасово окупованих Олешків почав діяти режим припинення вогню для підготовки гуманітарної місії. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець пояснював, що цей час потрібен, зокрема, для розмінування шляхів та підготовки гуманітарних маршрутів.

За його словами, саму гуманітарну місію планують розпочати 29 жовтня. Вона передбачає доставку ліків і продовольства, оцінювання потреб людей та евакуацію тих, хто захоче залишити окуповане місто.

Реклама

«За нашою домовленістю: перше — буде запроваджено припинення вогню; друге — гуманітарну допомогу доставлять до Олешок; третє — цивільні зможуть вільно виїхати з міста», — розповідав Лубінець.

Нагадаємо, домовленості про локальне припинення вогню вдалося досягти за посередництва США. У Білому домі повідомляли, що перша леді Меланія Трамп брала участь у координації домовленостей з українською та російською сторонами щодо гуманітарної операції.

Меланія Трамп також звертала увагу на критичну ситуацію в Олешках, де залишаються переважно літні люди, які потребують медичної допомоги, ліків, продуктів і чистої води.

Президент України Володимир Зеленський раніше попереджав, що Росія може спробувати спрямувати евакуаційні маршрути на свою територію та використати це в інформаційних цілях. За його словами, РФ може намагатися створити враження, нібито жителі Олешків самі обирають Росію як кінцевий пункт евакуації.

Реклама

«Головне — розблокувати людей, які там перебувають, щоб вони жили. Бажано, щоб вони змогли досягти своєї цілі й евакуюватися до нас, в Україну, яка їм усе безумовно надасть і підтримає», — наголосив Зеленський.

Новини партнерів