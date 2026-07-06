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Жителів передмістя Києва просять не виходити на вулиці
Людей закликали залишатися в укриттях до окремого повідомлення про завершення небезпеки. З чим саме пов’язана небезпека, не конкретизували.
У Вишневому на Київщині міська рада звернулася до жителів із закликом не виходити на вулицю.
Про небезпеку заявила Вишнева міська територіальна громада у дописі на Facebook.
Її представники звернулися до містян із закликом не виходити на роботу зранку у понеділок, а також — взагалі не залишати свої домівки. З чим саме пов’язана небезпека, не конкретизували.
Особливу небезпеку позначили для вулиць Київської, Святошинської, Паркової, Європейської, Балукова, Залізничної й Південної. Усі — це декілька кварталів у центрі Вишневого, що окреслюють центральну частину міста поблизу від центрального парку й міського стадіону. Щоправда, вул. Балукова розташована на південь від залізничних колій (особливість міста — його ділить залізнична лінія).
Нічна атака 6 липня — що відомо
У ніч проти понеділка, 6 липня, війська РФ масовано атакували Київську область. Пошкодження зафіксовані у трьох районах. Щонайменше одна людина загинула, ще 10 поранені.
Наслідки атаки фіксують у Бучанському, Вишгородському та Броварському районах.
Пошкоджені приватні будинки, підприємства та інші об’єкти цивільної інфраструктури.
У Києві внаслідок удару зафіксовано руйнування та пожежі у кількох районах. Пошкоджено житлові й нежитлові будівлі, а також складські приміщення. У Подільському районі внаслідок удару частково зруйновано багатоповерхівку. За попередніми даними, постраждали семеро осіб.