Жителів передмістя Києва просять не виходити на вулиці

На Київщині лунали вибухи

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У Вишневому на Київщині міська рада звернулася до жителів із закликом не виходити на вулицю.

Про небезпеку заявила Вишнева міська територіальна громада у дописі на Facebook.

Її представники звернулися до містян із закликом не виходити на роботу зранку у понеділок, а також — взагалі не залишати свої домівки. З чим саме пов’язана небезпека, не конкретизували.

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Особливу небезпеку позначили для вулиць Київської, Святошинської, Паркової, Європейської, Балукова, Залізничної й Південної. Усі — це декілька кварталів у центрі Вишневого, що окреслюють центральну частину міста поблизу від центрального парку й міського стадіону. Щоправда, вул. Балукова розташована на південь від залізничних колій (особливість міста — його ділить залізнична лінія).

Нічна атака 6 липня — що відомо

У ніч проти понеділка, 6 липня, війська РФ масовано атакували Київську область. Пошкодження зафіксовані у трьох районах. Щонайменше одна людина загинула, ще 10 поранені.

Наслідки атаки фіксують у Бучанському, Вишгородському та Броварському районах.

Пошкоджені приватні будинки, підприємства та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

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У Києві внаслідок удару зафіксовано руйнування та пожежі у кількох районах. Пошкоджено житлові й нежитлові будівлі, а також складські приміщення. У Подільському районі внаслідок удару частково зруйновано багатоповерхівку. За попередніми даними, постраждали семеро осіб.

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