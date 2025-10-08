- Дата публікації
Жителів Прилук просять не виходити на вулицю: у чому причина
Містян просять залишатися в приміщеннях через наслідки удару.
8 жовтня у Прилуках на Чернігівщині через влучання по об’єкту критичної інфраструктури за містом виникло сильне задимлення. Місцевих жителів закликають обмежити перебування на відкритому повітрі та залишатися в приміщеннях для власної безпеки.
Про це повідомляє пресслужба Прилуцької міської ради у Telegram.
«Просимо у разі зміни напрямку вітру по можливості не відчиняти вікна та обмежити перебування на вулиці до покращення ситуації», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що після російської атаки в місті Прилуки Чернігівської області почали помічати вибухонебезпечні пристрої, довжиною 25-30 см, які мають форму труби.