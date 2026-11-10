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Жителів столиці попереджають про сильний вітер: синоптики розповіли, якою буде погода у Києві та області 10 листопада
На Київщині очікується хмарна та вітряна погода.
У Києві та столичному регіоні 10 листопада очікується хмарна погода.
Українська синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що у столиці буде вітряно, опади малоймовірні, максимальна температура повітря коливатиметься близько +5…+6 градусів тепла.
В Українському гідрометцентрі повідомляють, що 10 листопада на Київщині буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів синоптики не прогнозують.
Вітер дутиме переважно південно-східний та зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря по області вдень становитиме від +3 до +8 градусів тепла, у Києві очікується до +7 тепла.
На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що у Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів. Температура повітря протягом дня коливатиметься від +4 до +5 градусів тепла.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 10 листопада.
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