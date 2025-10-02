Ексрадник мера Маріуполя закликав жителів Запоріжжя виїхати з міста

Жителям Запоріжжя і Запорізької області варто готуватися, виїхати на деякий час і перечекати активну фазу російського осіннього наступу.

Таку неочікувану заяву зробив керівник Центру вивчення окупації, ексрадник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає «Еспресо».

На його думку, росіяни хочуть влаштувати жителям Запоріжжя такий терор, як це зробили у Херсоні та прибережних громадах Херсонщини.

«Наскільки я знаю, уже почали тренування з евакуації в певних районах міста Запоріжжя. Це означає, що влада Запоріжжя все ж переосмислила своє бачення, бо нещодавно ще казала, що це питання не стоїть на порядку денному», — зазначив Андрющенко.

Він нагадав, що минулого тижня коли щодня окупанти завдавали страшних ударів по Запоріжжю всіма доступними засобами — безпілотниками, авіабомбами, балістичними ракетами. Тому Андрющенко радить запоріжцям готуватися.

«Я не хочу нагнітати, але радив би тим, хто може виїхати на певний час, перечекати активну фазу цього російського осіннього наступу. Тому що основне завдання росіян дестабілізувати ситуацію через терор цивільного населення Запоріжжя. Це означає постійні обстріли, і це справді загроза. Потрібно щось робити та думати, що можемо запропонувати цивільним, щоб максимально їх убезпечити», — вважає керівник Центру вивчення окупації.

Зауважимо, що офіційних рекомендацій про необхідність евакуації з міста Запоріжжя наразі не було.

Нагадаємо, 28 вересня окупанти двічі вгатили по Запоріжжю. Серед постраждалих є діти.

Вночі 23 вересня росіяни завдали удару по Запоріжжю авіаційними бомбами та безпілотниками, внаслідок чого також загинув чоловік.