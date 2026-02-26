Житло для героїв: у Бучі військові отримали квартири в ЖК Park Royal

Реклама

Дві квартири площею 43,4 кв. м передані у повну власність і готові до проживання. Оселі облаштовані меблями та побутовою технікою, укомплектовані речами першої необхідності, дитячими іграшками та навіть продуктовими наборами. Житло розташоване в будинку, введеному в експлуатацію.

Одним із новоселів став ветеран-танкіст Валентин Олексієнко, який проходив службу у складі 3-ї окремої танкової бригади. Із перших днів повномасштабного вторгнення він виконував бойові завдання на Запорізькому, Донецькому та інших напрямках, згодом став офіцером. Під час служби зазнав тяжкого поранення та отримав інвалідність I групи.

«Мені ніхто не давав шансів, що я виживу. Потім казали, що буду лежачим. А сьогодні я хоч і на кріслі колісному, але знаходжусь у власній квартирі. Дуже вдячний забудовнику, що він подарував таке гарне житло, ще й заповнив холодильник продуктами харчування, відчуваєш себе потрібним», — поділився ветеран під час вручення ключів. Разом із дружиною він виховує двох дітей дошкільного віку.

Ще одну квартиру отримав чинний військовослужбовець Збройних сил України Девід Давидов, який служить із 2014 року. Від початку повномасштабної війни він виконує бойові завдання на Північному, Південному та Південно-східному напрямках. Нині його родина з двома малолітніми дітьми перебуває за кордоном, їх дім було знищено на початку повномасштабного вторгнення.

Під час церемонії міський голова Бучі Анатолій Федорук наголосив, що підтримка військових має бути спільною відповідальністю держави та бізнесу. «Ми всі зобов’язані нашим захисникам. Поруч із державними програмами важливо, щоб і соціально відповідальний бізнес долучався до забезпечення гідних умов життя для тих, хто боронить країну», — зазначив він.

У Royal House підкреслюють, що це не перша така ініціатива. Минулого року житло для військових передали в іншому столичному проєкті забудовника ЖК «Нова Англія».

«Ми підтримуємо військовослужбовців, які воюють із 2014 року, втратили житло або сьогодні не мають де жити. Для нас важливо, щоб вони отримали не просто квадратні метри, а безбар’єрний простір, у якому зможуть почуватися в безпеці та комфорті. ЖК Park Royal є саме таким простором», — зазначила директорка з продажу Royal House Наталія Горай.

Житловий комплекс Park Royal зводиться у Бучі на території, де раніше було поле. Нині тут формується повноцінний житловий квартал із власною інфраструктурою. На території триває будівництво торгового центру та великого мережевого супермаркету, частину об’єктів планують відкрити вже навесні.

Для родин військових ці квартири - більше ніж житло. Це можливість повернутися до мирного життя, будувати плани й чекати на повернення близьких із фронту вже у власному домі.