Житло для військових під 3%: уряд спростив умови — але є нюанси

єОселя

Уряд ухвалив рішення, яке розширює можливості військовослужбовців скористатися державною програмою пільгової іпотеки “єОселя”.

Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

За новими умовами, військові, які були мобілізовані, зможуть оформити іпотеку під 3% річних — раніше для цієї категорії діяла ставка 7%. Уряд пояснює: так створюються рівні умови для мобілізованих та військових, що служать за контрактом.

Щоб програма залишалася соціально орієнтованою, встановлено ліміти на площу житла:

квартира — до 115,5 м²;

будинок — до 125,5 м².

За час роботи програми 21 864 українські родини уже отримали власне житло через “єОселю”. Сума виданих кредитів сягнула 37,4 млрд грн. Серед них — 6438 військових та ветеранів, які придбали житло за пільговими умовами.

Свириденко наголосила, що попри війну українці продовжують інвестувати у власний дім:

“Ми регулярно оновлюємо умови програми відповідно до потреб часу, щоб підтримати тих, хто захищає країну”.

Оформити іпотеку за “єОселею” можна в застосунку Дія.

