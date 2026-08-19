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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Житомир атакували «Бандеролі»: РФ поцілила у будівлю поліції

У Житомирі під час чергової атаки РФ зазнала руйнувань будівля обласного управління поліції — окупанти застосували ракети-дрони «Бандероль».

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Удар по Житомиру "Бандеролями" 19 серпня

Удар по Житомиру «Бандеролями» 19 серпня

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 19 серпня Житомир атакували російські баражуючі боєприпаси «Бандероль».

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

За даними ОВА, Росія вдарила дронами по будівлі головного управління поліції у Житомирі.

На місці працюють рятувальники ДСНС, бригади екстреної медичної допомоги та всі необхідні спеціальні служби. Інформація щодо загиблих і постраждалих наразі уточнюється, каже Бунечко.

«Прошу зберігати спокій, не поширювати фото та відео з місця події й довіряти лише офіційним джерелам. Дякую нашим рятувальникам, медикам, поліцейським та всім службам, які зараз працюють на місці», — додав голова ОВА.

І хоча Бунечко не уточнює тип дронів, у моніторингових пабліках утонюють, що йдеться про «Бандеролі» — російські ракети-дрони.

Тим часом, у Мережі ширяться перші фото після прильотів.

Удар по Житомиру / Житомир.info

Удар по Житомиру / Житомир.info

Раніше ми писали, що таке «Бандероль» і чому вона небезпечна.

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