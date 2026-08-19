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Житомир атакували «Бандеролі»: РФ поцілила у будівлю поліції
У Житомирі під час чергової атаки РФ зазнала руйнувань будівля обласного управління поліції — окупанти застосували ракети-дрони «Бандероль».
Сьогодні, 19 серпня Житомир атакували російські баражуючі боєприпаси «Бандероль».
Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
За даними ОВА, Росія вдарила дронами по будівлі головного управління поліції у Житомирі.
На місці працюють рятувальники ДСНС, бригади екстреної медичної допомоги та всі необхідні спеціальні служби. Інформація щодо загиблих і постраждалих наразі уточнюється, каже Бунечко.
«Прошу зберігати спокій, не поширювати фото та відео з місця події й довіряти лише офіційним джерелам. Дякую нашим рятувальникам, медикам, поліцейським та всім службам, які зараз працюють на місці», — додав голова ОВА.
І хоча Бунечко не уточнює тип дронів, у моніторингових пабліках утонюють, що йдеться про «Бандеролі» — російські ракети-дрони.
Тим часом, у Мережі ширяться перші фото після прильотів.
Раніше ми писали, що таке «Бандероль» і чому вона небезпечна.