Житомир може надовго залишитися без світла після російської атаки: що відомо

Відключення світла в Житомирі / © ТСН.ua

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Росія вдарила по енергооб’єктах Житомира, тому світла може не бути довго.

Про це повідомила Житомирська міська рада.

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Які послуги будуть доступні в Пунктах незламності

Зазначається, що у разі затримки з відновленням світла місцева влада відчинить спеціально облаштовані локації, де жителі громади зможуть отримати базову допомогу та зв’язок.

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«У разі якщо до ранку електропостачання не буде відновлено, завтра, 4 листопада, з 9:00 у Житомирській громаді будуть розгорнуті пункти незламності», — зауважили в Житомирській міській раді.

У цих осередках жителі Житомира зможуть зігрітися, зарядити мобільні телефони та інші пристрої, а також скористатися інтернетом.

Дізнатися адреси найближчих Пунктів незламності та перевірити їхню роботу містяни можуть за допомогою кількох ресурсів:

на офіційному вебсайті Житомирської міської ради;

на інтерактивній мапі в застосунку «Дія».

Відключення світла в Житомирі / © соцмережі

Росія атакує енергетику України — останні новини

Нагадаємо, 3 листопада Росія завдала одного з наймасштабніших ударів по українській енергетиці. Через значні руйнування об’єктів у Києві та низці інших регіонів довелося застосувати аварійні відключення світла.

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Окрім цього, через російські обстріли енергосистеми у Києві запровадили екстрені відключення світла. Також у місті виникли перебої з водопостачанням і рухом електротранспорту.

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