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Житомир може надовго залишитися без світла після російської атаки: що відомо
У Житомирі готують Пункти незламності після атаки на енергооб’єкти.
Росія вдарила по енергооб’єктах Житомира, тому світла може не бути довго.
Про це повідомила Житомирська міська рада.
Які послуги будуть доступні в Пунктах незламності
Зазначається, що у разі затримки з відновленням світла місцева влада відчинить спеціально облаштовані локації, де жителі громади зможуть отримати базову допомогу та зв’язок.
«У разі якщо до ранку електропостачання не буде відновлено, завтра, 4 листопада, з 9:00 у Житомирській громаді будуть розгорнуті пункти незламності», — зауважили в Житомирській міській раді.
У цих осередках жителі Житомира зможуть зігрітися, зарядити мобільні телефони та інші пристрої, а також скористатися інтернетом.
Дізнатися адреси найближчих Пунктів незламності та перевірити їхню роботу містяни можуть за допомогою кількох ресурсів:
на офіційному вебсайті Житомирської міської ради;
на інтерактивній мапі в застосунку «Дія».
Росія атакує енергетику України — останні новини
Нагадаємо, 3 листопада Росія завдала одного з наймасштабніших ударів по українській енергетиці. Через значні руйнування об’єктів у Києві та низці інших регіонів довелося застосувати аварійні відключення світла.
Окрім цього, через російські обстріли енергосистеми у Києві запровадили екстрені відключення світла. Також у місті виникли перебої з водопостачанням і рухом електротранспорту.