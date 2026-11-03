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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Житомир може надовго залишитися без світла після російської атаки: що відомо

У Житомирі готують Пункти незламності після атаки на енергооб’єкти.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Відключення світла в Житомирі

Відключення світла в Житомирі / © ТСН.ua

Росія вдарила по енергооб’єктах Житомира, тому світла може не бути довго.

Про це повідомила Житомирська міська рада.

Які послуги будуть доступні в Пунктах незламності

Зазначається, що у разі затримки з відновленням світла місцева влада відчинить спеціально облаштовані локації, де жителі громади зможуть отримати базову допомогу та зв’язок.

«У разі якщо до ранку електропостачання не буде відновлено, завтра, 4 листопада, з 9:00 у Житомирській громаді будуть розгорнуті пункти незламності», — зауважили в Житомирській міській раді.

У цих осередках жителі Житомира зможуть зігрітися, зарядити мобільні телефони та інші пристрої, а також скористатися інтернетом.

Дізнатися адреси найближчих Пунктів незламності та перевірити їхню роботу містяни можуть за допомогою кількох ресурсів:

  • на офіційному вебсайті Житомирської міської ради;

  • на інтерактивній мапі в застосунку «Дія».

Відключення світла в Житомирі / © соцмережі

Росія атакує енергетику України — останні новини

Нагадаємо, 3 листопада Росія завдала одного з наймасштабніших ударів по українській енергетиці. Через значні руйнування об’єктів у Києві та низці інших регіонів довелося застосувати аварійні відключення світла.

Окрім цього, через російські обстріли енергосистеми у Києві запровадили екстрені відключення світла. Також у місті виникли перебої з водопостачанням і рухом електротранспорту.

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