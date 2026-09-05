Житомир огорнув густий дим: російський "Шахед" міг влучити у приміщення "Нової пошти"

Дим від пожежі в Житомирі / © із соцмереж

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У суботу, 5 вересня, російська армія завдала удару по Житомиру. Після атаки в місті здійнявся густий дим, можливе влучання по об’єктах «Нової пошти».

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та користувачі соцмереж.

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«Попередньо, ворог атакував Нову пошту у Житомирі: на місці масштабна пожежа», — йдеться в одному з місцевих Telegram-каналів.

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Інші очевидці також повідомляли про густий дим, який було видно в різних районах міста.

«Густий дим здійнявся у Житомирі: попередньо, був приліт по „Новій пошті“», — зазначає автор одного з повідомлень.

Мешканців Житомира закликали залишатися в укриттях і не нехтувати правилами безпеки.

«Густий дим бачать у місті. Зачиняйте вікна!» — пишуть у соцмережах.

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Перед атакою в області було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударів російських безпілотників, зокрема реактивних «Шахедів».

Водночас станом на момент публікації точні наслідки атаки, масштаби руйнувань та інформація про можливих постраждалих офіційно не підтверджені.

Нагадаємо, раніше у Житомирі під час чергової атаки РФ зазнала руйнувань будівля обласного управління поліції — окупанти застосували ракети-дрони «Бандероль».

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