Житомир переходить на енергетичний режим виживання: що зміниться для містян

Без тролейбусів і з приглушеним світлом: Житомир запроваджує енергетичну економію / © ДСНС

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Житомир переходить в режим енергетичної економії.

Про це повідомила Житомирська міська рада.

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Місцева влада закликає до ощадливого споживання електроенергії. Тому у місті:

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Електротранспорт тимчасово не працюватиме. На міських маршрутах курсуватимуть додаткові комунальні автобуси.

Вуличне освітлення працюватиме в економному режимі.

Мешканців громади просять максимально обмежити споживання електроенергії, особливо в пікові години.

Представників бізнесц просять вимкнути декоративне та рекламне освітлення, підсвітки фасадів, рекламні вивіски й електронні екрани.

До уваги водіїв і пішоходів у Житомирі

У зв’язку з відключеннями світлофори можуть працювати не в повному обсязі або бути вимкненими.

Тому міська рада просить всіх учасників дорожнього руху бути максимально уважними та обережними, дотримуватися правил дорожнього руху, надавати перевагу пішоходам і виконувати вимоги дорожніх знаків.

Раніше повідомлялося, що Росія вдарила по енергооб’єктах Житомира, тому світла може не бути довго.

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