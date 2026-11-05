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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Житомир переходить на енергетичний режим виживання: що зміниться для містян

Житомир занурюється в режим економії електрики — у місті зупиняють електротранспорт і вимикають підсвітку.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Без тролейбусів і з приглушеним світлом: Житомир запроваджує енергетичну економію

Без тролейбусів і з приглушеним світлом: Житомир запроваджує енергетичну економію / © ДСНС

Житомир переходить в режим енергетичної економії.

Про це повідомила Житомирська міська рада.

Місцева влада закликає до ощадливого споживання електроенергії. Тому у місті:

  • Електротранспорт тимчасово не працюватиме. На міських маршрутах курсуватимуть додаткові комунальні автобуси.

  • Вуличне освітлення працюватиме в економному режимі.

  • Мешканців громади просять максимально обмежити споживання електроенергії, особливо в пікові години.

  • Представників бізнесц просять вимкнути декоративне та рекламне освітлення, підсвітки фасадів, рекламні вивіски й електронні екрани.

До уваги водіїв і пішоходів у Житомирі

У зв’язку з відключеннями світлофори можуть працювати не в повному обсязі або бути вимкненими.

Тому міська рада просить всіх учасників дорожнього руху бути максимально уважними та обережними, дотримуватися правил дорожнього руху, надавати перевагу пішоходам і виконувати вимоги дорожніх знаків.

Раніше повідомлялося, що Росія вдарила по енергооб’єктах Житомира, тому світла може не бути довго.

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