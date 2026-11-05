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Житомир переходить на енергетичний режим виживання: що зміниться для містян
Житомир занурюється в режим економії електрики — у місті зупиняють електротранспорт і вимикають підсвітку.
Житомир переходить в режим енергетичної економії.
Про це повідомила Житомирська міська рада.
Місцева влада закликає до ощадливого споживання електроенергії. Тому у місті:
Електротранспорт тимчасово не працюватиме. На міських маршрутах курсуватимуть додаткові комунальні автобуси.
Вуличне освітлення працюватиме в економному режимі.
Мешканців громади просять максимально обмежити споживання електроенергії, особливо в пікові години.
Представників бізнесц просять вимкнути декоративне та рекламне освітлення, підсвітки фасадів, рекламні вивіски й електронні екрани.
До уваги водіїв і пішоходів у Житомирі
У зв’язку з відключеннями світлофори можуть працювати не в повному обсязі або бути вимкненими.
Тому міська рада просить всіх учасників дорожнього руху бути максимально уважними та обережними, дотримуватися правил дорожнього руху, надавати перевагу пішоходам і виконувати вимоги дорожніх знаків.
Раніше повідомлялося, що Росія вдарила по енергооб’єктах Житомира, тому світла може не бути довго.