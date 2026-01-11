Житомирська аномалія: чому в місті значно менше відключень електроенергії

Енергетика / © Міністерство енергетики і вугільної промисловості

У Житомирі кількість відключень електроенергії суттєво менша, ніж у середньому по Україні.

На це звернув увагу політик і військовослужбовець Ігор Луценко.

За його словами, різниця є настільки відчутною, що досвід міста варто вивчати й застосовувати на національному рівні. Ключова причина – створення власної розподіленої генерації та системна робота з енергоефективності.

Власна генерація електроенергії

Протягом років повномасштабної війни в Житомирі було реалізовано низку енергетичних проєктів:

Газові когенераційні установки . За підтримки USAID у місті встановили кілька установок, які одночасно виробляють електричну та теплову енергію для ТЕЦ і котелень. Наразі вони забезпечують близько 1,7 МВт електроенергії, після запуску третьої установки потужність зросте до 2,8 МВт. У перспективі – встановлення шести таких об’єктів.

ТЕЦ на біомасі. За кредит ЄБРР у Житомирі збудували теплоелектроцентраль на деревній трісці, яка виробляє близько 1,1 МВт електроенергії. Також заплановано будівництво ще однієї ТЕЦ потужністю приблизно 2 МВт електроенергії та 10 МВт тепла.

Сонячна генерація. Поблизу головної каналізаційної насосної станції встановлено 800 сонячних панелей загальною потужністю близько 0,4 МВт, які працюють за схемою підмішування в мережу. Сонячні панелі також мають окремі лікарні та соціальні заклади, що зменшує їхню залежність від централізованого електропостачання.

Сміттєпереробний завод. Підприємство виробляє RDF-паливо – перероблене сміття з високою калорійністю, вищою, ніж у деревної тріски, що може використовуватися як енергоресурс.

Енергоефективність як другий фактор

Окрім генерації, місто суттєво зменшило споживання електроенергії завдяки інвестиціям у модернізацію:

Освітлення. У Житомирі замінили понад 18 тисяч ламп на світлодіодні, що дозволило скоротити споживання електроенергії у мережі зовнішнього освітлення приблизно на 50%.

Водоканал. За кредит Світового банку було замінено аварійні труби, що зменшило витоки води та навантаження на насосне обладнання. У результаті споживання електроенергії водоканалом знизилося приблизно на 27%.

Досвід, який варто масштабувати

Ігор Луценко наголошує, що Житомир не є одним із найбагатших міст України, однак демонструє ефективний підхід до захисту критичної інфраструктури від наслідків російських атак.

За його словами, ключовим чинником є активна робота з міжнародними партнерами, які надають гранти, пільгові кредити та безвідсоткові позики. Водночас він закликає не надмірно політизувати тему, зазначаючи, що на наявність електроенергії впливає багато факторів.

Втім, досвід Житомира, на його думку, точно заслуговує на детальне вивчення та застосування в інших громадах.

