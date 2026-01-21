"Життя бурульки": у Тернополі жінка не дає комунальникам збити кригу з даху

У Тернополі мешканка відмовляється демонтувати крижану брилу через хайп у соцмережах / © соцмережі

У Тернополі на одній з вулиць виникла небезпечна ситуація через величезну крижану брилу на балконі квартири. Власниця помешкання на ім’я Олена категорично відмовляється пускати комунальників для ліквідації небезпеки.

Про це повідомляє місцеве видання Тернополяни.

Що відомо про «життя бурульки»

За повідомленнями ЗМІ, жінка використовує ситуацію для самопіару в соцмережах, висвітлюючи «життя бурульки».

«До неї неодноразово приходили комунальники з проханням дозволити зайти у її помешкання і збити льодові нарости. Всі рази жіночка відмовляла. Зараз Олена активно розповідає в одній соцмереж про „життя“ бурульки. Спровокувавши таку ситуацію, Олена хоче „хайпанути“ на бурульці і заявила, що хоче балотуватися спочатку у депутати, а, можливо, і мери Тернополя. Олена активно обзиває відповідні служби матюками та кричить у слухавку. В один із моментів вона навіть планувала підпалити будинок», — зауважили у виданні.

Як повідомило медіа, наразі комунальники огородили це місце задля безпеки місцевих. Їм досі не дозволяють демонтувати гігантську бурульку.

Реакція місцевої влади

У Тернопільській міській раді теж підтвердили, що через відмову мешканки управителі будинку не можуть прибрати бурульки з балкона. Таке ігнорування проблеми загрожує життю перехожих.

«За ліквідацію бурульок у місті відповідають управителі житлового фонду та ОСББ. Водночас трапляються випадки, коли мешканці окремих помешкань не допускають працівників комунальних служб до балконів, з яких необхідно збивати небезпечні утворення. Зокрема, загрозлива ситуація спостерігається на вулиці Гуго Коллонтая, 6. Над однією з квартир бурульки повністю перекрили балкон», — наголосили у міськраді.

Також додали, через таку конструкції даху збити бурульку зверху неможливо. До того ж, не можна під’їхати автовишкою через наявність зеленої зони. У міськраді зауважують, що єдиний правильний та безпечний спосіб позбутися бурульки — демонтувати її з балкону квартири.

«Мешканці сусідніх помешкань допустили на свої балкони працівників обслуговуючої компанії. Проте загрозлива ситуація залишається лише над однією квартирою, де жінка упродовж кількох днів відмовляється впускати представників обслуговуючої організації, попри неодноразові звернення. При цьому небезпечні бурульки залишаються над пішохідною зоною», — зауважили у міській раді.

У Тернополі через відмову мешканки управителі будинку не можуть прибрати бурульки з балкона / © Тернопільська міська рада

