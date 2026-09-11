ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
736
Час на прочитання
2 хв

"Життя тільки починалося": Росія в Сумах вбила двох 21-річних студентів — фото

Під час російського удару по торговельному центру в Сумах загинули 21-річна студентка медінституту Таїсія Москвіна та випускник СНАУ Максим Максименко.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Таїсія та Максим

Таїсія та Максим / © Колаж

Доповнено додатковими матеріалами

Внаслідок цілеспрямованої російської атаки по торговельно-розважальному центру у Сумах загинули студенти Таїсія Москвіна та Максим Максименко. Життя молодих 21-річних людей лише починалося.

Ким були загиблі Таїсія та Максим

Дівчина навчалася у медінституті, а хлопець був випускником факультету харчових технологій місцевого аграрного університету. Про це повідомили голова Недригайлівської громади Костянтин Волков і студентське самоврядування Сумського державного університету.

«Ми втратили двох людей, які були частиною студентської спільноти — Таїсію Москвіну, студентку медичного інституту СумДУ, та Максима Максименка, випускника факультету харчових технологій СНАУ. Це важко прийняти й неможливо висловити словами той біль, який зараз переживають їхні рідні та близькі», — йдеться у повідомленні студентського ректорату СумДУ.

Поранений хлопець намагався врятувати кохану та друга

За словами Костянтина Волкова, загибла була дівчиною його племінника Назара.

«Я багато разів бачив їх разом — Назар і Тая. Завжди поруч. Учора російський реактивний „Шахед“ забрав її життя. Разом із нею загинув їхній друг Максим. Теж 21 рік», — написав посадовець.

Під час удару коханий дівчини був поруч. Він сам дістав осколкові поранення в шию та живіт, однак навіть після цього продовжував допомагати друзям.

Загибла Таїсія Москвіна / © із соцмереж

Загибла Таїсія Москвіна / © із соцмереж

«Життя тільки починалося»: біль від непоправної втрати

Голова Недригайлівської громади наголосив, що йому неодноразово доводилося приїжджати на місця російських ударів та він бачив зруйновані будинки і людей, які втратили майно. У такі моменти він намагався переконати постраждалих, що найважливішим є життя, а зруйноване майно згодом можна відновити.

Торговельні центри відбудують, кав’ярні знову відкриються, автомобілі відремонтують, а місто поступово повернеться до звичного життя. Люди повернуться на вулиці, «але вже не ті».

«Тая залишиться у пам’яті Назара, її батьків, рідних, друзів. Максим — у пам’яті своїх близьких. Їм було лише по 21 року. Життя тільки починалося», — зазначається у повідомленні.

Загиблі Таїсія та Назар / © Колаж

Загиблі Таїсія та Назар / © Колаж

Атака Росії по ТРЦ у Сумах

Вдень 10 вересня російська армія завдала удару по торговельно-розважальному комплексу в центрі Сум.

Наслідки удару по ТРЦ / © із соцмереж

Наслідки удару по ТРЦ / © із соцмереж

Напередодні ввечері РФ прицільно вдарила по Сумах — було атаковано ТРЦ. Будівля зазнала руйнувань, там спалахнула пожежа. Загорілися припарковані поруч авто.

Серед загиблих внаслідок ворожого удару по ТРЦ у Сумах — 21-річні хлопець і дівчина. Відомо про 20 постраждалих. За даними влади, двоє чоловіків та жінка перебувають у тяжкому стані.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie