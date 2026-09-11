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"Життя тільки починалося": Росія в Сумах вбила двох 21-річних студентів — фото
Під час російського удару по торговельному центру в Сумах загинули 21-річна студентка медінституту Таїсія Москвіна та випускник СНАУ Максим Максименко.
Внаслідок цілеспрямованої російської атаки по торговельно-розважальному центру у Сумах загинули студенти Таїсія Москвіна та Максим Максименко. Життя молодих 21-річних людей лише починалося.
Ким були загиблі Таїсія та Максим
Дівчина навчалася у медінституті, а хлопець був випускником факультету харчових технологій місцевого аграрного університету. Про це повідомили голова Недригайлівської громади Костянтин Волков і студентське самоврядування Сумського державного університету.
«Ми втратили двох людей, які були частиною студентської спільноти — Таїсію Москвіну, студентку медичного інституту СумДУ, та Максима Максименка, випускника факультету харчових технологій СНАУ. Це важко прийняти й неможливо висловити словами той біль, який зараз переживають їхні рідні та близькі», — йдеться у повідомленні студентського ректорату СумДУ.
Поранений хлопець намагався врятувати кохану та друга
За словами Костянтина Волкова, загибла була дівчиною його племінника Назара.
«Я багато разів бачив їх разом — Назар і Тая. Завжди поруч. Учора російський реактивний „Шахед“ забрав її життя. Разом із нею загинув їхній друг Максим. Теж 21 рік», — написав посадовець.
Під час удару коханий дівчини був поруч. Він сам дістав осколкові поранення в шию та живіт, однак навіть після цього продовжував допомагати друзям.
«Життя тільки починалося»: біль від непоправної втрати
Голова Недригайлівської громади наголосив, що йому неодноразово доводилося приїжджати на місця російських ударів та він бачив зруйновані будинки і людей, які втратили майно. У такі моменти він намагався переконати постраждалих, що найважливішим є життя, а зруйноване майно згодом можна відновити.
Торговельні центри відбудують, кав’ярні знову відкриються, автомобілі відремонтують, а місто поступово повернеться до звичного життя. Люди повернуться на вулиці, «але вже не ті».
«Тая залишиться у пам’яті Назара, її батьків, рідних, друзів. Максим — у пам’яті своїх близьких. Їм було лише по 21 року. Життя тільки починалося», — зазначається у повідомленні.
Атака Росії по ТРЦ у Сумах
Вдень 10 вересня російська армія завдала удару по торговельно-розважальному комплексу в центрі Сум.
Напередодні ввечері РФ прицільно вдарила по Сумах — було атаковано ТРЦ. Будівля зазнала руйнувань, там спалахнула пожежа. Загорілися припарковані поруч авто.
Серед загиблих внаслідок ворожого удару по ТРЦ у Сумах — 21-річні хлопець і дівчина. Відомо про 20 постраждалих. За даними влади, двоє чоловіків та жінка перебувають у тяжкому стані.