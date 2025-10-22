- Дата публікації
Життя триває: у Чорнобильській зоні науковці зафіксували унікальні кадри здичавілих корів із телятами (фото)
Під час літньої експедиції науковці зафіксували унікальні кадри здичавілих корів із телятами.
Під час чергового експедиційного виїзду фахівці Чорнобильського заповідника стали свідками рідкісної зустрічі з дикими тваринами. Стадо здичавілих корів та табун коней Пржевальського нагадали про багатство природи у зоні відчуження.
Про це йдеться у повідомленні у Чорнобильського радіаційно-екологічномго біосферному заповіднику у Telegtam.
За словами співробітників заповідника, 12 масивних корів уважно оберігали двох майже чорних телят, які значно підросли за літо. Тварини згрупувалися і спостерігали за науковцями, поки ті намагалися порахувати їх та зробити кадри для документування. Потім корови несподівано розвернулися, швидко подолали водну перешкоду і майже миттю зникли серед дерев, залишивши у вчених відчуття неповторності моменту.
Крім того, під час маршруту експедиції вдалося побачити табун коней Пржевальського у високій пожовклій траві. У цьому табуні також народилося троє лошат, що додало зустрічі особливої чарівності.
На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Чорнобильська чудасія! У стаді здичавілих корів біля ЧАЕС — з’явилося телятко!
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Чорнобильському заповіднику зафіксували унікальний гібрид коня Пржевальського та свійської кобили.