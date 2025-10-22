Життя триває: у Чорнобильській зоні науковці зафіксували унікальні кадри здичавілих корів із телятами (фото)

Корови та теля

Під час чергового експедиційного виїзду фахівці Чорнобильського заповідника стали свідками рідкісної зустрічі з дикими тваринами. Стадо здичавілих корів та табун коней Пржевальського нагадали про багатство природи у зоні відчуження.

Про це йдеться у повідомленні у Чорнобильського радіаційно-екологічномго біосферному заповіднику у Telegtam.

За словами співробітників заповідника, 12 масивних корів уважно оберігали двох майже чорних телят, які значно підросли за літо. Тварини згрупувалися і спостерігали за науковцями, поки ті намагалися порахувати їх та зробити кадри для документування. Потім корови несподівано розвернулися, швидко подолали водну перешкоду і майже миттю зникли серед дерев, залишивши у вчених відчуття неповторності моменту.

Крім того, під час маршруту експедиції вдалося побачити табун коней Пржевальського у високій пожовклій траві. У цьому табуні також народилося троє лошат, що додало зустрічі особливої чарівності.

