ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1889
Час на прочитання
1 хв

Життя триває: у Чорнобильській зоні науковці зафіксували унікальні кадри здичавілих корів із телятами (фото)

Під час літньої експедиції науковці зафіксували унікальні кадри здичавілих корів із телятами.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Корови та теля

Корови та теля

Під час чергового експедиційного виїзду фахівці Чорнобильського заповідника стали свідками рідкісної зустрічі з дикими тваринами. Стадо здичавілих корів та табун коней Пржевальського нагадали про багатство природи у зоні відчуження.

Про це йдеться у повідомленні у Чорнобильського радіаційно-екологічномго біосферному заповіднику у Telegtam.

За словами співробітників заповідника, 12 масивних корів уважно оберігали двох майже чорних телят, які значно підросли за літо. Тварини згрупувалися і спостерігали за науковцями, поки ті намагалися порахувати їх та зробити кадри для документування. Потім корови несподівано розвернулися, швидко подолали водну перешкоду і майже миттю зникли серед дерев, залишивши у вчених відчуття неповторності моменту.

Крім того, під час маршруту експедиції вдалося побачити табун коней Пржевальського у високій пожовклій траві. У цьому табуні також народилося троє лошат, що додало зустрічі особливої чарівності.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Чорнобильська чудасія! У стаді здичавілих корів біля ЧАЕС — з’явилося телятко!

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Чорнобильському заповіднику зафіксували унікальний гібрид коня Пржевальського та свійської кобили.

Дата публікації
Кількість переглядів
1889
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie