Життя в окупованому Криму сьогодні: місцева блогерка розповіла про несподівані труднощі

За словами місцевоїблогерки, найбільше проблем у тимчасово окупованому Криму виникає з логістикою, авіаційним транспортом та банківською сферою

Крим

Крим / © Pixabay

Олександра Кукшина, яка живе на півострові, розповіла про реалії життя у тимчасово окупованому Криму.

Особистим досвідом вона поділилась в Instagram.

Дівчина записала серію тематичних відео, в яких перераховує труднощі, з якими зіштовхуються кримчани. За її словами, найбільше проблем виникає з логістикою, авіаційним транспортом та банківською сферою.

«У нас вже четвертий рік не літають літаки. Для того, щоб виїхати з нашого півострова, потрібно або проїхати Кримський міст на машині, або проїхатися потягом», — каже авторка у кадрі.

Проблеми з таксі та банками

Далі Олександра перераховувала мережі російських магазинів, які там не працюють, зокрема супермаркет «П’ятірочка».

«Навіть немає „Яндекс.Таксі“. Тільки три роки тому з’явився „Сбербанк“. До цього в нас були лише місцеві банки… Деякі товари до нас Ozon не доставляє, бо ми живемо в Криму. У нас немає AliExpres від 2014 року. Можна замовити через „перекупів“, коли ти доплачуєш 10% зверху, або через друзів, які живуть не в Криму», — додає вона.

Артисти не приїжджають

Також авторка зауважила, що в деяких закладах навіть немає терміналів, тому розраховуватися доводиться за номером телефону. Крім того, там не працює TikTok (лише з VPN), а більшість артистів відмовляється приїжджати, щоб не потрапити до «чорних списків».

Водночас, за словами блогерки, названі на честь українських письменників вулиці на півострові не перейменовують.

Нагадаємо, 3 червня СБУ здійснила успішну атаку на Кримський міст, замінувавши його опори з підводного боку. Для підриву було використано понад 1100 кг вибухівки у тротиловому еквіваленті. Цього ж дня біля переправи пролунали повторні вибухи.

Тоді ж військовий експерт Антон Міхненко заявив, що після ударів Кримський міст більше не може активно використовуватися росіянами для залізничної та автомобільної логістики. Через пошкодження і постійну загрозу атак окупанти змушені перекидати техніку і зброю поромами, а сам міст виконує лише символічну роль.

