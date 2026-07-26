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Життя в Польщі без прикрас: українка розкрила реалії життя в сусідній країні
Українка прожила в Польщі й розповіла, що там справді краще, а що гірше.
Україна і Польща сусідні країнами, але у повсякденному житті існує чимало відмінностей, а деякі моменти викликають подив або виявляються менш комфортними.
Про власний досвід життя побут, сервіс і звички в Польщі розповіла TikTok-блогерка і майстриня манікюру yliya.kovalichuk.
Життя в Польщі — переваги
Однією з головних переваг у життя сусідній країні українка назвала культуру поведінки водіїв на дорогах, бо пішоходи там почувають себе значно безпечніше. Натомість, додала вона, в Україні досі існують певні проблеми.
«Достатньо лише підійти до пішохідного переходу — автомобілі одразу зупиняються. Не потрібно чекати, поки проїдуть усі машини, адже саме водії пропускають пішоходів», — ділиться досвідом жінка.
На її думку, ще однією особливістю Польщі є підхід до безпеки дітей. Приміром, учні до п’ятого класу складають спеціальний іспит, а після цього отримують офіційний дозвіл користуватися велосипедом. За її словами, це допомагає з раннього віку навчити дітей правил дорожнього руху та відповідальній поведінці на дорозі.
Окрім того, обов’язковим для дитини, яка іде на велосипеді, є шолом та «повна амуніція».
Життя у Польщі — недоліки
Водночас не всі особливості життя в Польщі сподобалися жінці. Зокрема, з її слів, недоліки має медична система. Українка розповіла, що іноді отримати допомогу лікаря буває складно через тривале очікування на прийом. За її словами, траплялися ситуації, коли вона приїжджала до лікарні з хворою дитиною, але була змушена годинами чекати на консультацію.
Порівнюючи з українською системою охорони здоров’я, жінка наголошує, що в подібних випадках в Україні звернутися по допомогу та отримати необхідну консультацію можна швидше.
Як повідомлялося, у Польщі громадяни України стикнулися з масовим призупиненням щомісячної допомоги на дітей «800+». У соціальних мережах батьки пишуть про отримання офіційних сповіщень від Установи соціального страхування (ZUS) щодо припинення раніше призначених виплат. Відомство пояснює рішення виявленими невідповідностями в реєстрах Прикордонної служби Польщі.