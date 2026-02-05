- Дата публікації
Живий: з російського полону повернувся військовий, якого три роки вважали загиблим (фото, відео)
Український військовий, якого помилково ідентифікували як загиблого, повернувся додому під час обміну полоненими.
Під час першого цьогоріч обміну полоненими до України повернувся військовослужбовець Назар Далецький — житель села Великий Дорошів Куликівської громади Львівського району.
Про це повідомили в Куликівській селищній раді.
Від вересня 2022 року захисника вважали загиблим. 2023-го його було поховано після помилкового встановлення особи за результатами ДНК-експертизи. Лише тепер з’ясувалося, що весь цей час Назар перебував у російському полоні.
У громаді назвали повернення воїна справжнім дивом і подякували всім, хто докладає зусиль для визволення українських військових з неволі.
Повернення війського з полону прокоментував і голова Львівської обласної військової (державної) адміністрації Максим Козицький.
Він поділився відео першої після довготривалої розлуки розмови рідних з Назаром.
«Рідні клопотали і вірили. Сьогодні сталося справжнє диво. Щиро вітаю Назара, його близьких, усіх, хто молився та надіявся. Багато наповнених років життя нашому оборонцю!» — написав Козицький.
Як повідомляють у громаді, військовий припинив виходити на зв’язок у травні 2022-го, після чого був внесений до списків зниклих безвісти. Згодом родині повідомили, що Назар загинув 25 вересня 2022 року в Куп’янському районі Харківської області — у день свого народження.
Назар Далецький є учасником АТО і від перших днів повномасштабного вторгнення знову став на захист України. Він проходив службу у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила.
У липні 2025 року звільнений з полону український військовослужбовець повідомив родину, що бачив Назара живим. У серпні та жовтні цю інформацію підтвердили ще двоє оборонців, які перебували разом із ним у неволі.
Рідні воїна весь цей час не втрачали надії та зверталися до відповідних служб.
Нагадаємо, в межах нового обміну полоненими 5 лютого додому повернулися 157 українських захисників: воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Солдати, сержанти та офіцери. Також із захисниками повертаються цивільні. Більшість була в полоні ще від початку повномасштабної війни.
Раніше йшлося про те, що під час переговорів в Абу-Дабі представники РФ, України та США домовилися про обмін 314 полоненими.