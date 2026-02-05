Живий: з російського полону повернувся військовий, якого три роки вважали загиблим (фото, відео)

Обмін полоненими 5 лютого / © Володимир Зеленський

Доповнено додатковими матеріалами

Під час першого цьогоріч обміну полоненими до України повернувся військовослужбовець Назар Далецький — житель села Великий Дорошів Куликівської громади Львівського району.

Про це повідомили в Куликівській селищній раді.

Від вересня 2022 року захисника вважали загиблим. 2023-го його було поховано після помилкового встановлення особи за результатами ДНК-експертизи. Лише тепер з’ясувалося, що весь цей час Назар перебував у російському полоні.

Назар Далецький — житель села Великий Дорошів Куликівської громади Львівського району / © Володимир Зеленський

У громаді назвали повернення воїна справжнім дивом і подякували всім, хто докладає зусиль для визволення українських військових з неволі.

Повернення війського з полону прокоментував і голова Львівської обласної військової (державної) адміністрації Максим Козицький.

Він поділився відео першої після довготривалої розлуки розмови рідних з Назаром.

Дата публікації 18:48, 05.02.26

«Рідні клопотали і вірили. Сьогодні сталося справжнє диво. Щиро вітаю Назара, його близьких, усіх, хто молився та надіявся. Багато наповнених років життя нашому оборонцю!» — написав Козицький.

Як повідомляють у громаді, військовий припинив виходити на зв’язок у травні 2022-го, після чого був внесений до списків зниклих безвісти. Згодом родині повідомили, що Назар загинув 25 вересня 2022 року в Куп’янському районі Харківської області — у день свого народження.

Назар Далецький є учасником АТО і від перших днів повномасштабного вторгнення знову став на захист України. Він проходив службу у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила.

У липні 2025 року звільнений з полону український військовослужбовець повідомив родину, що бачив Назара живим. У серпні та жовтні цю інформацію підтвердили ще двоє оборонців, які перебували разом із ним у неволі.

Рідні воїна весь цей час не втрачали надії та зверталися до відповідних служб.

Дата публікації 16:15, 05.02.26

Нагадаємо, в межах нового обміну полоненими 5 лютого додому повернулися 157 українських захисників: воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Солдати, сержанти та офіцери. Також із захисниками повертаються цивільні. Більшість була в полоні ще від початку повномасштабної війни.

Раніше йшлося про те, що під час переговорів в Абу-Дабі представники РФ, України та США домовилися про обмін 314 полоненими.