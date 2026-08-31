Погода готує неприємний сюрприз: де очікувати злив, а де утримуватиметься спека 1 вересня

Літо / фото ілюстративне / © unsplash.com

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У вівторок, 1 вересня, в Україні варто очікувати послаблення спеки: до більшості регіонів наближається атлантична прохолода з короткочасними дощами та грозами, хоча на сході й півдні ще утримуватиметься повноцінне літнє тепло.

Якою буде погода на початку осені — читайте в матеріалі ТСН.ua.

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Погода в Україні

Очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань попереджає: «Атмосфера починає перебудовуватися — західні вологі повітряні маси та атлантична прохолода вже в дорозі».

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За його словами, 1 вересня очікується поступовий перехід від спеки до комфортних температурних значень.

«До метеорологічної осені ще далеко, налаштовуємося на помірне літнє тепло. Тож уже завтра, 1 вересня, східний антициклон ще забезпечуватиме спокійну та теплу ніч із температурою 13–18°. У першій половині дня повітря прогріється до 24–29°. Пообіді, з наближенням атмосферного фронту з північного заходу, локально прогнозуємо короткочасні грозові дощі, після яких почне надходити свіжіше повітря», — прогнозує метеоролог.

За словами синоптика Віталія Постриганя, 2–4 вересня вологе атлантичне повітря забезпечить комфортне тепло: від +10 до +15 градусів тепла вночі до +21…+26 градусів — вдень. Істотних дощів у ці дні не буде, тож у лісах і на полях області утримуватиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Метеоролог зазначає, що в перші вихідні вересня очікується зміна погоди через балканський фронт, який може принести сильніші дощі, грози та похолодання, проте говорити про остаточний прихід осені ще зарано.

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За даними Українського гідрометцентру, в Україні 1 вересня буде хмарно з проясненнями. В західних, північних, вдень у Вінницькій, Черкаській і Житомирській областях короткочасні дощі, грози, на решті території — без опадів.

Погода в Україні 1 вересня / © Укргідрометцентр

У зв’язку зі ймовірністю появи гроз у вищезазначених областях оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають про грози в кількох областях України 1 вересня / © Укргідрометцентр

Вітер дутиме переважно південно-західний зі швидкістю 7–12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +13 до +18 градусів тепла, на сході країни очікується від +9 до +14 градусів. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +23 до +28 тепла.

Водночас метеорологи наголошують, що 1–3 вересня у північних, центральних (крім Вінницької, 1 вересня — і Кіровоградської), південних (крім Одеської), Хмельницькій і Харківській областях зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в більшості областей України / © Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині та в Києві 1 вересня буде мінлива хмарність. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, вночі місцями, а вдень подекуди грози. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 7–12 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме від +13 до +18 градусів тепла, вдень очікується від +23 до +28 градусів.

У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть +16…+18, вдень повітря прогріється до +26…+28 градусів тепла.

Погода у Львові

На Львівщині 1 вересня погоду визначатиме проходження атмосферного фронту від циклону над Скандинавією. Загалом у регіоні буде хмарно з проясненнями.

Водночас синоптики попереджають: у Львівській області та самому Львові 1 вересня очікуються грози. Вранці та вдень можливі сильні пориви вітру зі швидкістю 15–20 м/с. У регіоні оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають про грози та шквали на Львівщині 1 вересня / © Укргідрометцентр

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +11 до +16 градусів тепла, вдень очікується від +21 до +26 градусів.

У Львові температура повітря вночі становитиме від +12 до +14 градусів тепла, вдень очікується від +23 до +25.

Погода у Дніпрі

На Дніпропетровщині та у Дніпрі 1 вересня буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер дутиме південний зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря по області становитиме вночі від +10 до +15 градусів тепла, вдень — від +25 до +30 градусів.

У Дніпрі очікується вночі від +13 до +15 градусів тепла, вдень — від +27 до +29.

Погода в Харкові

На Харківщині 1 вересня буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер дутиме південний зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме від +9 до +14 градусів тепла, вдень очікується від +26 до +31 градуса.

У Харкові температура повітря вночі становитиме від +12 до +14 градусів тепла, вдень слід очікувати +28…+30 вище нуля.

Погода в Одесі

На Одещині та в Одесі 1 вересня буде мінлива хмарність, без істотних опадів, прогнозують синоптики. Вітер дутиме південний зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +15 до +20 градусів тепла, місцями очікується до +10 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +25 до +30. На автошляхах області вночі та вранці місцями буде серпанок, видимість становитиме 1–2 км.

В Одесі температура вночі коливатиметься від +18 до +20 градусів тепла, вдень очікується від +25 до +27 вище нуля.

Температура морської води становитиме від +21 до +22 градусів тепла.

Раніше синоптик Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в Україні в перший тиждень вересня.

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