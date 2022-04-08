В ОРДЛО жителів, які виїхали до Росії, змусять повернутися на окуповані території - Генштаб

В ОРДЛО жителів, які виїхали до Росії, змусять повернутися на окуповані території - Генштаб

Відповідну вказівку місцевій самопроголешеній владі дали російські куратори.

Жителі окупованих територій Донецької області, які протягом січня-лютого 2022 року виїхали до Росії, повинні будуть повернутися до населених пунктів за місцем реєстрації / проживання.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

"Окупаційна влада на тимчасово окупованій території Донецької області отримала вказівки від російських кураторів щодо повернення на зазначені території людей, які виїхали протягом січня-лютого 2022 року до Російської Федерації. Відповідно до вказівок місцевих адміністрацій, громадяни повинні повернутись до населених пунктів за місцем реєстрації / проживання після двох місяців перебування на території Росії", - розповіли в Генштабі.

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