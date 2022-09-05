В Україні заарештували три білоруські асфальтобетонні заводи вартістю 120 мільйонів гривень

У місті Києві, а також у Житомирській та Миколаївській областях заарештували асфальтобетонні заводи, що належать білоруським компаніям.

У Києві суд заарештував та передав в управління АРМА асфальтобетонні заводи, що належать білоруським компаніям. Вартість переданих активів становить близько 120 млн гривень.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Слідство встановило, що в місті Києві, а також у Житомирській та Миколаївській областях працюють низка компаній, які спеціалізуються на виконанні різних видів дорожніх робіт. Кінцевим бенефіціарним власником вказаних компаній є Республіка Білорусь.

Ці компанії перевіряли на привласнення коштів державного бюджету, що виділялись на будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг загального користування державного і місцевого значення, з їх подальшою легалізацією та виведенням за кордон, а також можливого фінансування війни в Україні.

Під час слідства три асфальтобетонні заводи, які розташовані у Києві, в Житомирській та Миколаївській області та належать згаданим компаніям, заарештували та передали в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

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