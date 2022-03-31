Везла гуманітарну допомогу в Чернігів: загинула студентка другого курсу НПУ ім. М. Драгоманова

Авто Анастасії Тагірової обстріляли на переправі перед виїздом в місто.

У передмісті Чернігова загинула студентка другого курсу НПУ ім. М. Драгоманова.

Анастасія Тагірова везла у місто гуманітарну допомогу.

Про це йдеться у повідомленні НПУ ім. М.П. Драгоманова.

"Ще одна гірка втрата серед студентів. Загинула студентка другого курсу факультету спеціальної та інклюзивної освіти Тагірова Анастасія. 30 березня 2022 року, коли вона везла гуманітарну допомогу в Чернігів, її авто обстріляли на переправі перед виїздом в місто", - йдеться у дописі.

Колектив університету глибоко сумує та співчуває рідним і близьким Насті.

"Переконані, що винні обов’язково понесуть покарання. А ми завжди пам’ятатимемо нашу добру й гарну дівчинку. Світла і вічна пам’ять її душі…", - зазначили у виші.

️Ще одна гірка втрата серед студентів. Загинула студентка 2 курсу факультету спеціальної та інклюзивної освіти... Опубліковано НПУ імені М.П. Драгоманова Четвер, 31 березня 2022 р.

Нагадаємо, Путін перекидає сили на Донбас, намагаючись зробити там котел, щоб змусити Україну, як після Іловайська та Дебальцево, підписати домовленість про капітуляцію.

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