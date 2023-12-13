"Вибуховою хвилею мене знесло": кияни розповіли про пережиту атаку

Мешканець пошкодженого будинку розповів, що після вибуху відчув теплу воду на руках і ногах, а потім зрозумів, що то його кров.

Мешканці будинку в Києві, біля якого впали уламки збитої російської ракети, розповіли про пережиту атаку. Люди кажуть, що їх буквально зносило вибуховою хвилею у власних домівках.

Про це у ефірі програми "Сніданок з 1+1" розповіли Олександр та Євгеній – батько та син.

Олександр та Євгеній – жителі багатоквартирного будинку, за 10-15 метрів від якого впали уламки збитої ворожої ракети та утворилася велика вирва. Вибуховою хвилею пошкодило будинок, а припарковані авто загорілися і їх перекинуло аж через паркан до дитсадка поряд.

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"Близько третьої години я проснувся і якийсь імпульс відчув. Тривоги не було. Був сильний вибух. Я одразу підійшов до шафи взяти валізу першої необхідності. Не встиг підхопити, як вибуховою хвилею мене знесло. Відчув, що така тепла, як вода, але – кров на обох руках, на ногах. Це мене не сильно засмутило, тому що побіг вже з валізою до батька і переконався, що його не поранило. Сказав, що збирай валізу першої необхідності, і побіг до бабусі", – розповів Євгеній.

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Люди були в паніці

Він додав, що 83-річна бабуся в цей момент перебувала в дальній кімнаті біля балкона. Вона не одразу зрозуміла, що сталося, але поранень не зазнала.

Євгеній також розповів, що вони з батьком не одразу змогли вийти з невеличкого спільного для кількох квартир коридора, адже вибухова хвиля деформувала двері. Їх важко було відчинити, тож люди чекали на надзвичайників. Чоловік зазначив, що рятувальники, поліція та "швидка" прибули за кілька хвилин.

"Люди почали спускатися… По-перше, було задимлення: машини почали горіти і ось цей чад, гар… Люди в паніці не тямлять. Ну добре, що швиденько хтось зрозумів і каже: "Давайте всі на вулицю". І тут під стіночку (будинку – ред.) всі вночі виходили. Ото як рвонуло – все, що могли, одягли і – на вулицю", – поділився Олександр.

Чоловіки також розповіли, що разом із поліцією у розбитому на місці наметі уже зареєстрували факт пошкодження житла. Місцеві мешканці також можуть зігрітися у цьому наметі, поїсти і випити чаю чи кави. Євгеній зазначив, що "люди працюють, не шкодуючи себе".