10-15% компаній втратять критичність і бронь: інтерв’ю з міністром Олександром Кравченком

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Міністерства та ОВА завершили перегляд критеріїв критичності для підприємств, а для частини держорганів правила ще допрацьовують. Що саме зміниться для бізнесу, хто ризикує втратити статус і як тепер працюватиме механізм погодження через новостворений Координаційний центр?

Чи збережуться обіцяні 95% квоти для енергетики й оборонно-промислового комплексу та з якої дати оновлена система почне діяти офіційно? Відповіді на найбільш резонансні запитання дав міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко в ТСН.