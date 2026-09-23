101 троянда з ртуттю та миш'яком: у Німеччині намагалися отруїти українку?! Ексклюзив ТСН

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У Німеччині звичайна доставка квітів перетворилася на надзвичайну подію, яка сколихнула ціле містечко. Українка Олена, яка виїхала з Очакова, замовила собі букет зі 101 троянди. Проте під час розпакування з нього вилилася небезпечна хімічна суміш – як встановила експертиза, ртуть із миш'яком. Будинок опечатали, сусідів евакуювали, а німецька поліція відкрила кримінальне провадження за підозрою в замаху на вбивство. Водночас у сусідньому місті через схожу невідому рідину екстрено закрили сортувальний центр компанії DHL, що доставляла квіти. Чи був це цілеспрямований замах на українку, чи масштабна диверсія спецслужб РФ? Ексклюзивні подробиці та коментарі самої постраждалої й речника німецької поліції – дивіться у сюжеті журналістки ТСН Аліни Лісової.