120 тисяч за розбите вибухом авто! Реальна історія виплати та нюанси воєнного КАСКО

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Понад 200 тисяч заяв уже подано до Міжнародного реєстру збитків, проте чекати на репарації від Росії за пошкоджене чи знищене майно доведеться роками. Чи є спосіб захистити власну автівку просто зараз? Киянин Олексій заплатив 18 тисяч гривень за страхування від воєнних ризиків і після атаки на столицю отримав 120 тисяч гривень відшкодування. Як працюють такі поліси під час повномасштабної війни, що саме вони покривають (від вибухової хвилі до уламків ракет і дронів), які існують обмеження поблизу лінії фронту та чому гіганти на кшталт "Укрпошти" не страхують свій багатотисячний автопарк? Усі деталі, покроковий алгоритм дій у разі прильоту та поради експертів – дивіться у сюжеті журналістки ТСН Олени Лоскун.