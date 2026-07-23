ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
283

13 км пекла! 70-річна Наталія пішки витягла пораненого чоловіка з пекла Костянтинівки

13 км пекла! 70-річна Наталія пішки витягла пораненого чоловіка з пекла Костянтинівки

13 км пекла! 70-річна Наталія пішки витягла пораненого чоловіка з пекла Костянтинівки

Вона везла пораненого чоловіка на кріслі колісному 13 кілометрів під вибухи, прольоти дронів і повз тіла людей, які порятуватися не змогли. Ця історія евакуації подружжя із Костянтинівки стала відомою завдяки волонтерами. В’їхати в оточене окупантами місто їм змоги вже не було, тож дорогу для пари довелося прокладати телефоном. Що передувало їхньому шляху за порятунком, та чому він має продовження вже на Київщині — дізнаватися їздила кореспондентка ТСН Олена Гущик.

Дата публікації
Кількість переглядів
283

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie