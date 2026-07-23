13 км пекла! 70-річна Наталія пішки витягла пораненого чоловіка з пекла Костянтинівки

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Вона везла пораненого чоловіка на кріслі колісному 13 кілометрів під вибухи, прольоти дронів і повз тіла людей, які порятуватися не змогли. Ця історія евакуації подружжя із Костянтинівки стала відомою завдяки волонтерами. В’їхати в оточене окупантами місто їм змоги вже не було, тож дорогу для пари довелося прокладати телефоном. Що передувало їхньому шляху за порятунком, та чому він має продовження вже на Київщині — дізнаватися їздила кореспондентка ТСН Олена Гущик.