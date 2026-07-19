13 куль і вибух у 10 метрах! Журналісти ТСН потрапили в засідку ворожого дрона

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Чи не найскладніша ситуація на фронті поблизу Костянтинівки. Ворог справді проникає в місто невеликими групами, намагається там закріпитися. Але стверджувати, що він його захопив дуже передчасно, так запевняють наші військові. Особливо коли його логістика під постійними ударами з повітря. Українські дрони масово починають залітати у ворожий тил на глибину у 40-50 кілометрів, а почасти і далі. Тому зараз стоїть питання, чи зможуть росіяни утримати те, що вони спромоглися окупувати. Спеціальний репортаж кореспондента ТСН.Тижня Олександра Загородного з фронту.