15 хв врятували життя: РФ цілила в поїзд із Джонсоном та ексочільником ЦРУ? Нові правила на кордоні

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Російський дрон ударив лише за 2 кілометри від кордону з Польщею: під загрозою опинилися пасажирські потяги на станції Ягодин, серед яких були іноземні дипломати, експрем'єр Британії Борис Джонсон та ексочільник ЦРУ Девід Петреус. Завдяки вчасній евакуації за 15 хвилин до прильоту трагедії вдалося уникнути. Прем'єр Польщі Дональд Туск уже попередив про небезпеку нових ударів, а українські прикордонники змінюють правила роботи пунктів пропуску під час тривог. Усі подробиці атаки та коментар речника ДПСУ Андрія Демченка – дивіться у відео ТСН.