15 жертв у Києві! Суд над винуватцем ДТП на Солом’янці зараз! | ТСН 16:00 новини 20 серпня

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Новини України та світу у випуску ТСН 16:00 четверга, 20 СЕРПНЯ 2026 року:

- Завтра у Києві день жалоби: сьогоднішня масована ракетна атака забрала життя 15 киян, понад 30 поранені.

- Після російської атаки по Київщині у Броварському районі вогнеборці гасять полум’я на двох об’єктах паливної інфраструктури, а на Бориспільщині — приборкують пожежі у двох складських приміщеннях.

- На Одещині внаслідок денної атаки російських дронів постраждали 4 людей. Один із безпілотників пошкодив фасад та скління ресторану.

- На нічну атаку на столицю України президент Зеленський каже, що в той час як Москва вкладається у балістику та ескалацію, реакція світу не завжди є достаньою. Міністр Сибіга закликав партнерів без зволікань надати перхоплювачі та посилити санкційний тиск на Росію.

- У відповідь на російський ракетний терор у Європі шукають, як підтримати протиракетні можливості України.

- Запобіжний захід для фігуранта у справі «Форест Гамп» Максима Микитася — суд розглядає клопотання підозрюваного.

- Гендиректор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов достроково залишає посаду.

- Шевченківський суд столиці обирає запобіжний захід водієві, який вчора влаштував смертельну ДТП у Києві.

- Угорщина планує запустити свою єдину атомну електростанцію «Пакш» на повну потужність вже найближчими днями.

- Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл планують повернутися до Великої Британії вже цього місяця.

- У французькій Шампані вже розпочали збір урожаю винограду.