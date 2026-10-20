20% податку до кожної посилки з-за кордону! Коли почне діяти та скільки переплатимо

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Верховна Рада підтримала скасування податкової пільги для закордонних посилок вартістю до 150 євро – тепер на покупки з-за кордону чекає додатковий податок у 20% ПДВ. Народна депутатка та голова підкомітету з питань видатків держбюджету Леся Забуранна в ексклюзивному інтерв'ю "1+1" в рамках телемарафону "Єдині новини" детально пояснила, відколи почнуть діяти нові правила, як маркетплейси на кшталт Temu та AliExpress стягуватимуть цей податок, чи торкнуться зміни волонтерської допомоги для ЗСУ та що буде з особистими подарунками від рідних із-за кордону.