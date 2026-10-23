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ТСН у соціальних мережах

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Відео
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Вони вирвались з пекла! Ексклюзивні кадри з великого обміну 270 на 270

Вони вирвались з пекла! Ексклюзивні кадри з великого обміну 270 на 270

Вони вирвались з пекла! Ексклюзивні кадри з великого обміну 270 на 270

270 на 270: Україна провела довгоочікуваний і масштабний обмін військовополоненими після тривалої перерви! Додому повернувся 261 військовослужбовець та 9 цивільних осіб.

Серед звільнених — нацгвардійці, зокрема рекордна кількість бійців «Азову» від літа 2022 року, прикордонники, тероборонці, воїни Військово-Морських сил, Сухопутних та Десантно-штурмових військ. Багато хто з них отримав сфабриковані вироки в Росії та пережив жорстокі катування. Особливо щемливо: серед звільнених — п’ятеро захисників, які вижили під час теракту в Оленівці. Наймолодшому зі звільнених — 24 роки, а найстаршому — 63 (один із воїнів свій ювілей святкуватиме вже завтра у рідній країні).

Перші щирі емоції, сльози радості, дзвінки рідним та ексклюзивні подробиці просто з місця події дивіться у прямому включенні журналістки ТСН Наталі Нагорної.

Дата публікації
Кількість переглядів
4

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