30 країн зібралися в Україні: які рішення ухвалюють на Global Cultural Forum?

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На Львівщині стартував масштабний Global Cultural Forum 2026, який міжнародні оглядачі та учасники вже порівнюють зі світовим Давосом за рівнем значущості ухвалених рішень. Сотні провідних експертів із понад 30 країн світу зібралися на локації унікального мультидисциплінарного простору ART EDEM, щоб знайти відповіді на глобальні виклики, спровоковані російською агресією. Безпека, освіта, медицина, збереження спадщини та артдипломатія — які практичні рішення для українців готуються вже зараз? Кореспондентка ТСН Алла Пасс працює на місці події та поспілкувалася із засновником і візіонером форуму Ігорем Кривецьким про перші конкретні кроки.