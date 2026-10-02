ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
7

30 країн зібралися в Україні: які рішення ухвалюють на Global Cultural Forum?

30 країн зібралися в Україні: які рішення ухвалюють на Global Cultural Forum?

30 країн зібралися в Україні: які рішення ухвалюють на Global Cultural Forum?

На Львівщині стартував масштабний Global Cultural Forum 2026, який міжнародні оглядачі та учасники вже порівнюють зі світовим Давосом за рівнем значущості ухвалених рішень. Сотні провідних експертів із понад 30 країн світу зібралися на локації унікального мультидисциплінарного простору ART EDEM, щоб знайти відповіді на глобальні виклики, спровоковані російською агресією. Безпека, освіта, медицина, збереження спадщини та артдипломатія — які практичні рішення для українців готуються вже зараз? Кореспондентка ТСН Алла Пасс працює на місці події та поспілкувалася із засновником і візіонером форуму Ігорем Кривецьким про перші конкретні кроки.

Дата публікації
Кількість переглядів
7

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie